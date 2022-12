Nukleare Drohung «Sie sind bereit»: Nordkorea steht kurz vor dem Test seiner grössten Atombombe Die Welt spekuliert über einen nahenden nordkoreanischen Atomtest. Es wäre der erste seit 2017. Im benachbarten Südkorea ist man sich nun sicher: Er kann jederzeit kommen. Felix Lill, Tokio Jetzt kommentieren 14.12.2022, 15.00 Uhr

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un beobachtet den Start einer seiner Raketen: In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich die Tests – ein Zeichen für einen bevorstehenden Atomtest? ap

«Wir haben verstanden, dass sie bereit sind.» Mit diesen nüchternen Worten reagierte Han Duck Soo diese Woche auf die Frage, wie die Lage nördlich der Grenze wohl gerade aussehe. Han ist der Premierminister Südkoreas, also der zweite Mann in jenem Staat, der sich von den Provokationen aus Nordkorea wohl stärker bedroht fühlt als jeder andere.

Ein nordkoreanischer Atomtest, der auch Südkorea in Gefahr brächte, dürfte unmittelbar bevorstehen, schätzt die Regierung in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. «Wir wissen nur nicht, wann.»

Seit Wochen spekulieren Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt darüber, ob Nordkorea bald wohl seine grösste Bombe ausprobieren werde. Mal hat es geheissen, das ansonsten arme Land brauche wohl noch einige Schritte, bis ein solcher Test im gewünschten Ausmass gelingen würde. Andere Einschätzungen sahen den diktatorisch geführten Einparteistaat zwischen China und Südkorea längst bereit.

Die Botschaft dieser Tage aus Seoul macht nun deutlich: In Südkorea nimmt man die Lage sehr ernst. Von einem politischen Bluff aus Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang geht niemand aus.

Bombentests als Machtdemonstration

Weltweit gelten Atombombentests als Demonstrationen politischer und militärischer Macht, sorgen aber auch dann für Gefahr und Schaden, wenn sie nur zu Testzwecken durchgeführt werden. Während Nordkorea zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, wenn man es am durchschnittlichen Lebensstandard seiner Bevölkerung misst, ist dessen Waffenarsenal beträchtlich. Und da sich dessen Regierungschef Kim Jong Un über Jahre diplomatisch in die Enge getrieben fühlte, hat er allen Sanktionen zum Trotz das nationale Atomprogramm vorangetrieben.

Die grosse Vorführung seiner militärpolitischen Fortschritte scheint näherzukommen. Man sieht es schon an der Symbolik der vergangenen Wochen. In diesem Kalenderjahr hat Nordkorea so viele Raketentests gezündet wie noch nie. Häufig wurden sie als eine Art Warnschuss durchgeführt, wenn Vertreter der mit Nordkorea verfeindeten USA das mit Nordkorea ebenfalls verfeindete Südkorea besuchten. Besonders viel wurde dann geschossen, wenn die USA und Südkorea ihrerseits Militärübungen durchführten, teilweise gemeinsam mit Japan.

Die Anzeichen verdichten sich

Nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Progression der Waffentests gibt Hinweise. Wie schon im Jahr 2017, als Nordkorea seinen letzten und bisher sechsten Atomtest durchführte, waren mehrere Tests von Raketen mit grösserer Reichweite vorausgegangen. In diesem Jahr hat Nordkoreas Militär eine Grosszahl an Interkontinentalraketen getestet. Zudem hat sich Nordkorea im September per Gesetz zur Atommacht erklärt – mit der Betonung, dieser Schritt sei nicht rückgängig zu machen.

Seit 2017, dem Jahr des letzten Atomwaffentests, ist Nordkorea mit noch schwereren UNO-Sanktionen belegt als zuvor schon. Sie verbieten der Welt den Handel mit dem nordasiatischen Land in diversen Sektoren, was der nordkoreanischen Volkswirtschaft erheblichen Schaden zugefügt hat. Die Pandemie, auf die Kim Jong Un mit radikalen Grenzschliessungen auch gegenüber den wohlwollenden nördlichen Nachbarn China und Russland reagierte, hat die Lage im Land noch verschlechtert.

Die vermehrten Waffentests wurden in den letzten Jahren oft als «Schrei nach Liebe» interpretiert: Demnach versuche das diplomatisch isolierte Regime aus Pjöngjang, die USA, mit denen Nordkorea seit Ende des dreijährigen Korea-Kriegs 1953 im Kriegszustand verharrt, an den Verhandlungstisch zu zwingen. Zumindest 2018 und 2019 gelang es Kim Jong Un, mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump über ein neues Verhältnis zueinander zu diskutieren – allerdings ohne Erfolg.

Kim fordert den Abzug aller US-Truppen aus Südkorea

Die USA haben bisher stets auf ihrem Standpunkt beharrt, diverse Sanktionen gegen Nordkorea könnten erst dann aufgehoben werden, wenn Pjöngjang sein Atomprogramm zerschrotte. Nordkorea hingegen erwartet zumindest einen Abzug der US-Militärpräsenz in Südkorea, wozu die USA aber nicht bereit sind.

Mit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Lage für Nordkorea ohnehin geändert. Die starken Sanktionen des Westens auch gegenüber Russland haben zu regem Austausch zwischen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Kim Jong Un geführt. Von Russland annektierte Gebiete der Ukraine hat Nordkorea schnell als unabhängige Staaten anerkannt. Derzeit wird über wirtschaftspolitische Zusammenarbeit diskutiert. Der Ukraine-Krieg dient also Nordkoreas Wiedereingliederung in die Welt.

Und angesichts seiner neuen internationalen Freunde, die mit dem Waffenprogramm keine Probleme haben, hat es Kim Jong Un nun weniger nötig, noch mit den USA und Südkorea in Verhandlungen zu treten. Dabei könnte gerade dieses neue Geflecht paradoxerweise für eine Entspannungsphase auf der koreanischen Halbinsel sorgen. Sofern Nordkoreas Wirtschaft durch neue Handelspartnerschaften zu florieren beginnt, könnte Kims derzeitiger Fokus auf Waffentests nachlassen. Schon 2018 folgte auf einen Atomtest eine plötzliche Phase der Entspannung.

Südkoreas Premierminister Han, dessen Kabinett über die letzten Monate immer wieder zwischen Abschreckung und der Bemühung um Austausch mit Pjöngjang schwankte, betont dieser Tage nur noch: «Auch wir sind vorbereitet.»

