Walross Freya könnte in Norwegen getötet werden

Norwegen Walross sonnt sich auf Booten: Jetzt droht Freya ein Wolf-Schicksal Ein Walross in Südnorwegen wird zum Politikum. Weil sich Nahkontakte mit Menschen häufen, erwägen die Behörden jetzt erstmals den Abschuss des geschützten Tiers. Die Debatte gleicht derjenigen in der Schweiz über den Abschuss und den Schutz von Wölfen.

Walross Freya sonnt sich gerne auf Booten und bringt diese dadurch zum kentern. Seit Wochen ist Freya eine Sensation in Norwegen. Trond Reidar Teigen / EPA

Seit Wochen ist das Walross namens Freya eine Sensation mit Jö-Faktor. Es macht es sich in der Region Oslo gemütlich, sonnt sich auf Booten und an Badeplätzen – rund 3000 Kilometer von seiner Heimat, der hohen Arktis, entfernt.

Behörden erwägen Tötung

Und anders als andere Walrosse, die der südlichen Nordsee oder Ostsee seltene Besuche abstatten, macht Freya keine Anstalten, wieder abzuziehen. Doch das könnte sie das Leben kosten. Denn nachdem die Behörden das geschützte Tier lange toleriert haben, heisst es jetzt: Neue Massnahmen werden ins Auge gefasst; ein Abschuss sei eine reelle Möglichkeit.

Damit könnte das geschehen, was der Biologe Per Fjeld schon länger fordert: Das Walross gehöre nicht in diese Region, käme dem Menschen zu nahe und müsse deshalb getötet werden – so wie man auch mit Wölfen verfahre.

Das eigentliche Problem ist der Mensch

Norwegen kennt die gleichen Debatten über Abschuss und Schutz von Nutztiere reissenden Wölfen wie die Schweiz. Doch mit dem Wolf-Vergleich wurde die Kontroverse um das Walross erst richtig lanciert.

Zwar hat die 600 Kilo schwere Freya im Hafen von Oslo einen Schwan ertränkt, in den letzten Tagen mehrfach Badende erschreckt, als sie neben ihnen auftauchte und am Ufer Boote beschädigt, als sie aufs Deck robbte. Doch grundsätzlich gilt das Tier mit den Stosszähnen nicht als gefährlich – wenn man es in Ruhe lässt.

Meeresbiologen und die Behörden sagen deshalb, das Problem sei vielmehr der Mensch: Viele Norweger und Touristen ignorieren die Aufforderung, Abstand zu halten. Sie baden in der Nähe des Walrosses, drängen nah ran, machen Selfies mit Kind und Freya oder bewerfen sie mit Gegenständen.

Dies hat dazu geführt, dass das Tier nun von einem Boot und einem Wasserscooter überwacht wird, um sowohl Menschen wie Walross zu schützen. «Das Tierwohl ist klar beeinträchtigt», sagt Nadia Jdaini, Sprecherin des Fischerei-Amtes, Freya könne sich nicht genügend ausruhen und werde gestresst. Ein Walross an einen anderen Ort zu verlegen, hat man laut norwegischen Medien noch nie probiert; eine Tötung dürfte die einfachere Lösung sein.

