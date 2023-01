Ukraine-Krieg: Norwegen verhaftet Wagner-Kämpfer aus Russland

Norwegen Wagner-Kämpfer in Haft: Von Hunden über Grenzfluss gejagt? Neue Zweifel an der Geschichte seiner Flucht vor Putin Norwegen hat den mutmasslichen ehemaligen Kommandanten der russischen Söldnertruppe «Wagner» inhaftiert – aus Sicherheitsgründen. Doch wer soll geschützt werden, das Land oder der Russe? Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 24.01.2023, 13.54 Uhr

Das Hauptquartier der Wagner-Gruppe in St. Petersburg: Ein Kommandant der Privatarmee ist nach Norwegen geflüchtet und wurde dort verhaftet. AP

Andrej Medwedew war seit letzter Woche an einem geheimen Ort in Oslo untergebracht. Der 26-Jährige war über die grüne Grenze nach Nordnorwegen geflohen, verfolgt von Hunden und Agenten des russischen Geheimdienstes, wie er sagt. Der ehemalige Kommandant hat berichtet, er sei aus der berüchtigten Kampftruppe «Wagner» desertiert – was für andere vor ihm die Todesstrafe bedeutete. Jetzt hat Medwedew in Norwegen ein Asylgesuch gestellt und angekündigt, Informationen über die brutale Truppe zu liefern. Doch die Situation in Oslo entwickelt sich nicht nach seinen Wünschen.

Am Sonntag klickten die Handschellen: Polizeibeamte, die ein Haus in der Region Oslo bewachten, führten Medwedew ab. Er wurde in ein Internierungslager gebracht, in dem sich auch ein Ausschaffungsgefängnis befindet. Dadurch entstand wohl das Missverständnis, der 26-Jährige werde nach Russland abgeschoben.

Dies dementierte jedoch sein norwegischer Anwalt Brynjulf Risnes – und es ist laut Rechtsexperten auch unwahrscheinlich: Solange das Asylgesuch des Russen nicht behandelt ist, wird er kaum ausgeschafft, zumal, wenn seine Geschichte stimmt, er möglicherweise in Russland in Lebensgefahr wäre. Der Grund für die Verhaftung ist offenbar ein Konflikt über die Sicherheitsmassnahmen Norwegens, wie Risnes bestätigt.

Schutz vor Attacken des russischen Geheimdienstes

Andrej Medwedew, nach Norwegen geflohener Wagner Söldner. Vk / VK

Dabei dürfte es laut norwegischen Medien darum gehen, ein Abtauchen Medwedews zu verhindern – vor allem aber will man ihn vor allfälligen Attacken des russischen Geheimdienstes schützen. Doch für Medwedew ging das zu weit. In einem Interview mit der Menschenrechtsorganisation Gulagu sagte er laut der Zeitung «Dagbladet», er sei rund um die Uhr überwacht worden: «Der Hausarrest ging weiter, als was normal wäre. Sie wollen mich nicht beschützen, sondern völlig kontrollieren.» Er dürfe nicht allein auf die Terrasse, seine Tür nicht abschliessen, sein Telefon sei ihm abgenommen worden.

Die Polizei hat dazu bisher keine Stellung genommen. Laut Anwalt Risnes wird nun mit den Behörden verhandelt, was es für Möglichkeiten gibt. Am einschneidendsten wäre eine Internierung, eine Art Verwahrung aus Sicherheitsgründen. Er hoffe nicht, dass es soweit komme, sagt Risnes, aber es sei auch klar, dass sein Mandant geschützt werden müsse.

Offiziell wird Medwedew nur des illegalen Grenzübertritts beschuldigt. Am Wochenende hat die norwegische Kriminalpolizei begonnen, ihn zu seinen Tätigkeiten in Russland, als Wagnersöldner in der Ukraine und zu seiner Flucht zu befragen.

Wie glaubhaft ist seine Flucht-Geschichte?

Gleichzeitig tauchen in Nordnorwegen neue Fragen zu seiner spektakulären Flucht über die Grenze auf. Medwedew ist am 13. Januar offenbar durch die Wälder und über den gefrorenen Grenzfluss Pasvik nach Norwegen gelangt – was für Einheimische schwer nachvollziehbar ist. «Es gibt auf russischer Seite Stacheldrahtzäune, elektrischer Alarm, Nachtsichtkameras und viele Grenzwächter», sagte der Journalist Thomas Nilsen, der die Region sehr gut kennt, einem TV-Sender.

Die Leute im Norden würden sich fragen, wie es Medwedew geschafft habe, an dieser Stelle mit relativ offener Landschaft über die Grenze zu kommen. Die Norwegische Polizei werde deshalb ein grosse Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, sagt Nilsen. Dabei stellten sich die Fragen, welche Hilfe der Flüchtende bekommen hat – und ob allenfalls der Geheimdienst seine Finger im Spiel hatte, auch um Norwegen zu provozieren. Im Norden frage man sich, sagt Nilsen, wie sicher die scheinbar unüberwindbare Grenze sei – ob allenfalls mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen sei, die keine Lust darauf haben, als Putins Kanonenfutter zu enden.

