Polizei geht von Terrorakt aus: Tote und Verletzte nach Schüssen in Nachtclub in Oslo

In der norwegischen Hauptstadt sind am Freitag in einem Nachtclub für Schwule Schüsse gefallen. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei geht von einem «terroristischen Akt» aus.