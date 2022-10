Nordkorea Kim Jong Un dreht an der Eskalationsstufe – folgt bald ein Atomwaffentest? Mehr als 4500 Kilometer Distanz – noch nie flog eine nordkoreanische Rakete derart weit. Der Waffentest vom Dienstag ist jedoch nur ein Vorbote für die Provokationen der nächsten Wochen, die vom nordkoreanischen Regime erwartbar sind. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 04.10.2022, 11.52 Uhr

Kim Jong Un erscheint auf den Bildschirmen der News-Sender in der japanischen Hauptstadt Tokio, nachdem er eine Mittelstreckenrakete abfeuern liess, die auch die japanischen Inseln überquerte. Kimimasa Mayama / EPA

Auf der koreanischen Halbinsel hat Pjöngjang die Eskalationsstufe deutlich erhöht: Nach zuletzt fast täglich abgefeuerten Kurzstreckenraketen zündete das Regime am Dienstag zum ersten Mal seit acht Monaten eine Mittelstreckenrakete. Mehr noch: Der Flugkörper legte eine Rekorddistanz von über 4500 Kilometern zurück und überquerte dabei auch die japanische Inselgruppe, wo er in zwei Regionen einen seltenen Raketenalarm auslöste. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol sprach von einer «rücksichtslosen» Provokation, Japans Premier Fumio Kishida nannte den Raketentest «ungeheuerlich».

Internationale Empörung lässt nach

Und zudem ist dieser wohl nur ein Vorbote für deutlich grössere Provokationen in den nächsten Wochen und Monaten. Das legt nicht nur die verschärfte Rhetorik der nordkoreanischen Staatsmedien nahe, sondern auch ein Blick ins Archiv: Das letzte Mal, als Nordkoreas Armee im Jahr 2017 eine Rakete über Japan fliegen liess, dauerte es lediglich eine Woche, bis Machthaber Kim Jong Un einen Atomwaffentest folgen liess.

Ist die abgefeuerte Mittelstreckenrakete ein Vorbote eines nordkoreanischen Atomwaffentests? Kimimasa Mayama / EPA

Derzeit spricht dagegen, dass Pjöngjang wohl nicht seinen grossen Nachbarn China verärgern will, ehe dieser am 16. Oktober einen historischen Parteikongress in Peking abhalten wird. Doch danach werden die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wohl deutlich zunehmen: «Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomtest später im Laufe des Monats passieren könnte, scheint jetzt sehr hoch», kommentiert der renommierte Experte Go Myong Hyun vom Seouler Asan-Institut in Seoul: «Doch selbst dann könnte Nordkorea wohl von Glück sprechen, wenn es nur ein Zehntel der Aufmerksamkeit erhalten würde, die es noch 2017 genossen hat».

Denn gefühlt ist die internationale Staatengemeinschaft derzeit mit deutlich dringlicheren Problemen befasst – etwa dem Krieg in der Ukraine, der Energieknappheit und globalen Inflation. An die nordkoreanischen Raketentests hat man sich fast schon wie eine Art Hintergrundrauschen gewöhnt.

Primarschülerinnen und Primarschüler in Nordjapan gehen wegen der aus Nordkorea abgefeuerten Rakete in Deckung. AP

Schliesslich handelte es sich ja bislang vor allem «nur» um Kurzstreckenraketen, zudem wurden diese in einer derartigen Frequenz abgefeuert, dass die Fähigkeit zur Empörung selbst innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft deutlich nachliess. Allein letzte Woche zündetet Pjöngjang bei vier Gelegenheiten Kurzstreckenraketen – offenbar als Reaktion auf US-südkoreanische Seemanöver, für die erstmals seit vier Jahren ein US-Flugzeugträger entsendet wurde.

Erster Atomwaffentest seit 2017 denkbar

Dennoch gibt es kaum einen Zweifel daran, dass sich das Konfliktpotenzial nicht schon bald deutlich erhöhen wird. Denn wie Südkoreas Verteidigungsministerium am Dienstag erneut betonte, bereitet Nordkorea derzeit die Tests von deutlich bedrohlicheren Flugkörpern vor: So soll das Regime den Start einer Interkontinentalrakete sowie einer ballistischen U-Boot-Rakete planen. Denkbar ist zudem – basierend auf einer Analyse von Satellitenaufnahmen –, dass Nordkorea seinen ersten Atomwaffentest seit 2017 durchführen wird.

Im Grenzdorf Panmunjom, wo sich Kim Jong Un und Donald Trump noch vor drei Jahren die Hände reichten, ist der triste Zustand der innerkoreanischen Beziehungen mit blossen Augen zu erkennen: Unkraut wuchert auf der nordkoreanischen Seite, die Fenster der blauen Militärbaracken sind mit dickem Staub bedeckt. Wo vor der Pandemie die Aushandlung eines Friedensvertrags noch denkbar schien, zeigt sich der Weltöffentlichkeit nun eine regelrechte Geisterstadt.

Ein südkoreanischer und ein US-amerikanischer Soldat stehen Wache in der demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea. Yonhap / Pool / EPA

Da passt auch ins Bild, dass Nordkorea an diesem Dienstag nicht einmal mehr den Hörer abhebt: Die Anrufe über die innerkoreanische Telefonlinie, neben einer Militär-Hotline die einzige direkte Verbindung zwischen den zwei Ländern, gehören traditionell zur täglichen Routine, um den Kontakt zu halten und Eskalationen zu vermeiden. Erstmals seit Monaten blieb der morgendliche Anruf der Südkoreaner jedoch unbeantwortet. Ob es sich um ein technisches Problem oder eine bewusste Entscheidung der Nordkoreaner handelt, sei derzeit noch offen.

Südkoreas Militär reagierte dementsprechend ohne Vorwarnung auf den nordkoreanischen Raketentest - indem es am Dienstag zwei seiner Kampfflugzeuge Präzisionsbomben über dem Gelben Meer abfeuern liess.

