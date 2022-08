Tödliches Drama mit Lkw in der Niederlande: War es ein Anschlag?

Niederlande Lkw rast in Grillparty, hinterlässt Tote und viele Mutmassungen: War es gar ein Anschlag? Sechs Tote und sieben Verletzte, das Land ist geschockt: Laut Augenzeugen soll der Fahrer betrunken gewesen sein und könnte mutwillig Gas gegeben haben. Was aber hat ein weiterer Fahrer mit dem tödlichen Drama zu schaffen? Helmut Hetzel, Den Haag 28.08.2022, 12.28 Uhr

Der Unfall forderte mehrere Tote. Bild: Twitter Maurice Laparlière

Was eine fröhliche sommerliche Grill-Party hätte werden sollen, wurde ein tödliches Drama. Am Samstagabend gegen 18 Uhr raste ein Lkw-Fahrer mit seinem Truck in Nieuw Beijerland südlich von Rotterdam in eine Menschenmenge, die gemütlich auf einem Nachbarschaftsfest beim Grillen war. Es gab nach Angaben der Polizei sechs Tote und sieben Verletzte. Einer der Verletzten schwebt in Lebensgefahr.