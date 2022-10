Fieser Überfall: Dieb sperrt Frau in U-Bahn-Drehkreuz ein und stiehlt ihr Portemonnaie

New York

Vergangene Woche wurde eine Frau in New York Opfer eines fiesen Diebstahls. Ein Mann hat die 26-Jährige in einem Drehkreuz eingesperrt und anschliessend ihr Portemonnaie geklaut. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt die Szene.