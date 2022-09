Interview «Es grenzt an ein Wunder, dass nicht bereits mehr Menschen getötet wurden»: Der Monsun lässt Pakistan versinken Gerida Birukila leitet die Unicef-Aussenstelle in Quetta, der Hauptstadt der Provinz Belutschistan. Die Region ist stark von den Sturzfluten betroffen, die in Pakistan bereits über 1200 Menschenleben gefordert haben. Im Interview erklärt die Spezialistin für öffentliche Gesundheit, wieso die Flutkatastrophe nicht nur das Problem Pakistans ist. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Dr. Gerida Birukila ist die Chefin der Unicef-Aussenstelle in Quetta, Belutschistan. Die Provinz ist stark von den Monsun-Sturzfluten betroffen. Unicef Pakistan

Pakistan erlebt den stärksten Monsunregen seit Jahrzehnten. Mehr als 33 Millionen Menschen sind betroffen – darunter 16 Millionen Kinder. Wie ist die Situation in der Region Belutschistan?

Gerida Birukila: Das grösste Problem ist momentan, dass wir als Hilfsorganisation und auch die Behörden zu zahlreichen Gebieten gar keinen Zugang mehr haben. Die Strassen sind überschwemmt und nicht mehr befahrbar. Eines unserer Teams brauchte zwei ganze Tage, um einen betroffenen Ort in der Provinz zu erreichen. Die Menschen in diesen Gegenden haben oft alles verloren. Sie haben keinen Schlafplatz und keinen Zugang zu Nahrungsmitteln mehr. Die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Ganze Spitäler wurden von den Fluten mitgerissen. Durch die anhaltende Dürre vor dem Monsun konnte der Boden die schiere Menge an Wasser nicht aufnehmen. Die Häuser der Menschen hier sind simpel und nahe an Wasserläufen gebaut. Und wir erwarten noch mehr Regen in den kommenden Tagen.

Wie hilft Unicef den notleidenden Menschen?

Wir haben mobile Gesundheitseinrichtungen, um den Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewährleisten. Auch verteilen wir sauberes Wasser, um einen Cholera-Ausbruch zu verhindern. Wir bieten auch sichere Unterkünfte – zum Beispiel für durch die Flut obdachlos gewordenen Familien. Auch helfen wir, die Zugänge zu abgelegenen Gegenden freizumachen, denn im Moment liegt der Fokus darauf, Leben zu retten.

Kinder stehen in Belutschistan für sauberes Wasser an, welches Unicef bereitstellt. So soll ein Ausbruch von Krankheiten wie Cholera verhindert werden, vor dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits gewarnt hat. Unicef Pakistan

Die Lebensgrundlage dieser Menschen später wieder aufzubauen, wird aber eine noch grössere Herausforderung. Rund 70 Prozent der Schulen in Belutschistan wurden durch die Flut zerstört – und auf Bildung können Kinder nicht warten. Darum bieten wir temporäre Schulstationen, auch in abgelegenen Gegenden. Währenddessen bauen die Regierung und andere Organisationen die eigentliche Schule wieder auf.

In Sindh, der Provinz südlich von Belutschistan, wurden 800'000 Hektar Ackerland geflutet. Droht eine Hungersnot im Land?

Die Nahrungsmittelversorgung ist stark betroffen, auch in Belutschistan. Neben den zerstörten Ackerflächen kamen auch Tausende Tiere in der Flut um. Es wird ein Problem mit der Mangelernährung in der Bevölkerung geben, denn bald kommt der Winter, der in Belutschistan Temperaturen bis zu –15 Grad bringen kann. Für diese Zeit sollten jetzt eigentlich Vorräte angelegt werden. Jetzt hat die Flut die Ernte weitgehend vernichtet.

Was macht die Regierung, um die Krise zu bewältigen?

Der Regen ist nicht über Nacht gekommen, sondern fällt seit drei Wochen in immer grösseren Mengen. Zu Beginn hat die Regierung alleine versucht, die Situation in den Griff zu bekommen – und hat grosse Anstrengungen dazu unternommen. Dann aber hat sie gemerkt, dass sie es nicht alleine schafft.

Man muss bedenken: Das Land muss neben der Flut auch andere Herausforderungen meistern, die vorher schon da waren. Dazu gehört zum Beispiel der Zugang zu medizinischer Versorgung in abgelegenen Gegenden, aber auch andere extreme Naturereignisse wie Erdbeben oder Dürren. Darum hat der Premierminister auch an die internationale Gemeinschaft appelliert, Pakistan braucht jetzt schnelle und umfassende Unterstützung von aussen.

Arbeiter reparieren eine Zugverbindung in der Nähe der Stadt Quetta in Belutschistan. Zahlreiche Dörfer und Städte sind wegen der Flut von der Aussenwelt abgeschnitten. Fayyaz Ahmad / EPA

Bereits 2010 gab es eine verheerende Flutkatastrophe in Pakistan. Rund 2000 Menschen verloren ihr Leben. Hat die Regierung nichts daraus gelernt?

Ich kann nur für Belutschistan sprechen. Aber die Menschen hier, gerade auch die älteren unter ihnen, sagten mir, dass sie noch nie solche Regenmengen erlebt haben wie zum jetzigen Zeitpunkt. Es grenzt eigentlich an ein Wunder, dass nicht bereits mehr Menschen gestorben sind. Ich denke darum, dass die Regierung sehr wohl etwas aus vergangenen Flutkatastrophen gelernt hat. Die extremen Wetterereignisse in Pakistan haben mit dem Klimawandel zu tun. Deshalb denke ich, dass wir das Problem als globale Gemeinschaft angehen müssen. So extreme Regenfälle wie jetzt gab es in Pakistan noch nie. Wenn es in Europa plötzlich 50 Grad heiss wird, wäre man wohl auch überrascht.

Pakistan ist eines der vom Klimawandel am meisten bedrohten Länder auf der Welt.

Ja. Das «Gute» an den momentanen Ereignissen hier ist, dass die Menschen fähig sind, daraus zu lernen. Sie verstehen die Gefahr, die von Extremwetterereignissen ausgeht. Nur: Solche Regenmassen wie jetzt haben die Menschen hier noch nie gesehen.

Auch in der Region um die Grossstadt Karatschi im Süden Pakistans sind zahlreiche Gebiete unter Wasser. Alle wichtigen Verkehrsverbindungen sind wegen des heftigen Monsuns unpassierbar. Shahzaib Akber / EPA

Premierminister Shehbaz Sharif hat die Welt dazu aufgerufen, Pakistan nicht dem Klimawandel zu überlassen. Wieso läuft die internationale Hilfe nur langsam an?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Widersprüchliche Bedürfnisse in anderen Ländern, die ebenfalls Probleme haben, sind einer dieser Gründe. Darum appellierte der pakistanische Premier an die Weltgemeinschaft, Pakistan nicht zu vergessen. Wir riskieren hier im Moment Millionen Menschenleben.

Könnte der Krieg in der Ukraine ein Grund für die mangelnde internationale Aufmerksamkeit sein?

Ja, ich denke zudem, dass Menschen anders auf Konflikte als auf Naturkatastrophen reagieren.

Wieso das?

Ich denke es braucht schockierende Bilder, damit Menschen, die nicht betroffen sind, merken, was eigentlich gerade passiert. Obwohl bei Naturkatastrophen genauso viele Menschen sterben, wie in einem bewaffneten Konflikt. Bei Kriegen sind solche Bilder aber schneller vorhanden.

Auch die Schweiz engagiert sich in Pakistan Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Pakistan leistet die internationale Gemeinschaft finanzielle Unterstützung. Auch die Schweiz ist beteiligt: Konkret überweise die Schweiz fünf Millionen an den Nothilfefonds der Vereinten Nationen (UNO) und drei Millionen an den Fonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Darüber hinaus werden vier Expertinnen und Experten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe in das südasiatische Land reisen. Das Team soll mit der Schweizer Botschaft die Hilfe vor Ort unterstützen, wie Bundespräsident Ignazio Cassis auf Twitter schrieb. Die Vereinten Nationen haben am Dienstag in Genf zusammen mit der Regierung Pakistans einen ersten Hilfsplan für sechs Monate vorgestellt. Dafür sind 116 Millionen Dollar nötig, wie der Sprecher des UNO-Nothilfebüros sagte. (dpa)

