Erdogan-Karikaturen: Nato-Streit mit Schweden exkaliert

Nato-Streit Erdogan in Sadomaso-Szene: Schwedens Nato-Beitritt rückt wegen neuer Karikaturen weiter weg Mit Karikaturen des türkischen Präsidenten Erdogan unterstreichen schwedische und finnische Medien die Meinungsfreiheit. Im arabischen Raum drohen heftige Protestwellen – und die Nato-Diskussion entgleitet Schweden zusehends.

Demonstrationszug in Stockholm gegen Erdogans Opposition zu einem Nato-Beitritt Schwedens. Mit dabei auch eine Karikatur, die den türkischen Präsidenten zeigt. An dessen Leine: Schwedens Ministerpräsident Kristersson. Bild: Jonas Gratzer/ Getty Images Europe

Zuerst war es die finnische Zeitung «Iltalehti», die eine Karikatur von Recep Tayyip Erdogan publizierte. Darin steht der türkische Präsident nackt und brüllt wutentbrannt «130, 200 Terroristen». Zuletzt kläfft er als Hund «500 Terroristen». Es ist eine Anspielung auf immer neue Forderungen, die Erdogan an Schweden und Finnland stellt, damit er dem Nato-Beitritt der Nordländer zustimme. Am Mittwoch erklärte er erneut, es könne keinen Betritt geben, wenn die beiden Staaten nicht eine Vielzahl angeblicher kurdischer «Terroristen» auslieferten.

Bereits davor hatte Erdogan Schweden einen Riegel geschoben, nachdem am Wochenende eine kleine Gruppe Rechtsextremer vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt hatten. Diese «Demonstration» war mit Verweis auf die Meinungsfreiheit genehmigt worden – Ankara sprach von einem «Hassverbrechen».

«Wir wollen mit der Karikatur daran erinnern, dass wir die Meinungsäusserungsfreiheit schützen müssen», erklärte «Iltalehti»-Chefredaktor Perttu Kauppinen. Gleichzeitig ist klar, dass sich gerade Erdogan leicht provozieren lässt; bereits früher hatte er sehr empfindlich auf künstlerische Schmähungen in westlichen Medien reagiert, etwa in der Zeitschrift «Charlie Hebdo».

Nun hat die linke schwedische Zeitung «Flamman» nachgelegt, dies auch mit der Begründung, eine Debatte auszulösen, ob und wie weit Schweden sich den Wünschen Erdogans unterordnen soll. Zunächst schrieb die Zeitung einen Wettbewerb aus, dann prämierte sie aus 400 Einsendungen einen Siegerbeitrag mit 1000 Euro und publizierte 16 weitere Zeichnungen, «die Erdogan verhöhnen».

Diese sind spitzfindig bis derb, zeigen den nackten Präsidenten, wie er auf dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson reitet und diesen mit einer Nato-Bombe lockt. Oder Erdogan, der eine schwedische Flagge als WC-Papier benutzt. Oder Erdogan als Vampir, dem ein kleiner Kristersson unterwürfig Eimer voller kurdischen Bluts bringt. Oder die beiden Staatschefs als Sadomaso-Paar, wobei der Schwede an der Leine geführt wird, während der Türke die Peitsche schwingt.

Egal, wie man sich zur Nato-Frage stelle, schrieb «Flamman»-Chefredaktor Leonidas Aretakis, Autokraten hätten kein Recht, sich in schwedische Politik einzumischen. Mehrere schwedische und finnische Publikationen kündigten an, einige der Karikaturen ebenfalls zu drucken, um «die Meinungsfreiheit zu verteidigen».

Ebenso rasch folgten gehässigte Reaktionen aus der Türkei. «Die Skandale in Schweden hören niemals auf», schrieb die regimetreue Zeitung «Sabah», während der türkische Aussenminister am Donnerstag erklärte, es sei sinnlos, über die Nato zu verhandeln, zumindest im Moment. Er führte allerdings die Koranverbrennung als Grund an: «Das ist rassistisch. Niemand muss uns über Meinungsfreiheit belehren.»

Heikler Moment für Schweden – zu Hause und in der Welt

Die schwedische Regierung gerät massiv unter Druck. Ulf Kristersson sagte zwar, die Verhandlungen seien verschoben, nicht abgebrochen worden. Er warnte aber vor ernsthaften Folgen bei einer Verzögerung des Nato-Beitritts: «Diese unglaublich aufgeheizte Stimmung in Schweden und international ist schlecht für unsere Sicherheit», sagte der Regierungschef – ohne auszuführen, was er als das Hauptproblem ansieht. Zuvor hatte Kristersson die Meinungsfreiheit als fundamental für die Demokratie verteidigt, nannte aber die Verbrennung von heiligen Büchern «tief respektlos».

Die Probleme für Schweden könnten sich bald noch verschärfen. Proteste gegen das Land gab es nicht nur in der Türkei, sondern in zahlreichen islamischen Staaten wie dem Irak, Saudi-Arabien oder Jordanien. Die einflussreiche Al-Azhar-Universität in Kairo rief zu einem Boykott schwedischer Firmen auf. Und am Freitag, sagte der Nahost-Korrespondent des schwedischen Fernsehens SVT, könnte die Lage beim Freitagsgebet eskalieren, sollten radikale Prediger mit antiwestlichen Parolen mehr Öl ins Feuer giessen.

