Erdogan gegen Schweden: Steckt Putin hinter der Koranverbrennung?

Nato-Konflikt Steckt Putin hinter der Koranverbrennung? Was der Kreml mit der Eskalation zwischen Erdogan und Schweden zu tun hat Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan will offenbar einer Aufnahme Finnlands in die Nato zustimmen, Schweden aber den Beitritt verweigern. Als Grund nennt er die Verbrennung eines Korans in Stockholm. Vieles deutet auf ein russisches Störmanöver hin.

Der Rechtsextremist Rasmus Paludan verbrennt den Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Steckt der Kreml hinter der gezielten Provokation? Jonas Gratzer / Getty Images Europe

Die Türkei hat erstmals ihre Bereitschaft angedeutet, im Tauziehen um die Nato-Norderweiterung ein Zugeständnis zu machen. In einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor Jugendlichen liess Präsident Erdogan am Sonntagabend durchblicken, man könne die Kandidatur Finnlands getrennt von der Schwedens behandeln: «Wenn nötig, können wir eine andere Botschaft zu Finnland geben», sagte Erdogan.

Gegenüber Schweden bleibt Erdogan aber bei seinem Nein. Er verlangt von der schwedischen Regierung die Auslieferung von etwa 120 angeblichen «Terroristen». Auf der Liste stehen zahlreiche türkische Regierungskritiker und Bürgerrechtler, die in den vergangenen Jahren in Schweden Zuflucht vor politischer Verfolgung suchten und Asyl erhielten.

Die Fronten zwischen Schweden und der Türkei haben sich weiter verhärtet, seit ein rechtsextremer Aktivist vor zehn Tagen nahe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannte. Erdogan erklärte daraufhin, Schweden könne nicht mehr mit der Unterstützung seines Landes rechnen.

Schweden und Finnland hatten im vergangenen Frühjahr unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine gemeinsame Anträge auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Einer Aufnahme müssen alle 30 Staaten der Allianz zustimmen. Zwei Ratifizierungen stehen noch aus. Das Parlament in Ungarn soll im Februar abstimmen. Einzig die Türkei legt sich quer.

Finnlands Aussenminister krebst zurück

Mit Finnland hat Erdogan offenbar weniger Probleme. Vergangene Woche deutete der finnische Aussenminister Pekka Haavisto die Möglichkeit eines Nato-Beitritts ohne Schweden an. Später relativierte Haavisto das etwas und erklärte, ein gemeinsamer Beitritt der beiden Länder bleibe die «erste Option». Am Sonntagabend warnte Erdogan Finnland, es dürfe «nicht die gleichen Fehler wie Schweden machen».

In seiner Rede ging der türkische Staatschef auch auf sein Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin ein. Die Türkei beteiligt sich als einziges Nato-Land nicht an den Sanktionen des Westens gegen Russland. Seine Beziehungen zu Putin seien von «gegenseitigem Vertrauen», «Achtung» und «Ehrlichkeit» geprägt, sagte Erdogan. Dass er jetzt im Zusammenhang mit Schweden auf Putin zu sprechen kommt, ist möglicherweise kein Zufall. So gross die in Ankara öffentlich zur Schau getragene Empörung über die Koranverbrennung in Stockholm auch ist, die Aktion spielt Erdogan in die Karten, weil sie ihm ein weiteres Argument für sein Veto des schwedischen Nato-Beitritts liefert. Davon profitiert Russland.

Jetzt gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es bei der Koran-Verbrennung möglicherweise russische Drahtzieher gab. Hauptakteur war der rechtsextreme Aktivist Rasmus Paludan. Er besitzt die schwedische und die dänische Staatsangehörigkeit. Schwedischen Medienberichten zufolge hatte aber ein Journalist mit früheren Verbindungen zum Kreml-TV-Kanal «Russia Today» (RT) bei den Behörden die Genehmigung für die Aktion beantragt.

Auch der finnische Aussenminister Haavisto sprach davon, man ermittle wegen «bestimmter Verbindungen» Paludans. Haavisto sagte in einem Interview des TV-Senders YLE, der Vorfall werfe die Frage auf, «ob eine dritte Partei, zum Beispiel Russland, versucht, Zwietracht zu stiften und zu provozieren». Es gebe «innerhalb und ausserhalb Schwedens Kräfte, die einen Beitritt des Landes zur Nato verhindern wollen», sagte der finnische Aussenminister.

