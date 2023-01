Schweden: Koranverbrennung macht Nato-Konflikt brandgefährlich

Nato-Konflikt Rechtsextremer Politiker verbrennt Koran: Jetzt wird der Streit zwischen der Türkei und Schweden brandgefährlich Ein rechtsextremer Politiker verbrennt in Stockholm einen Koran, in der Türkei gehen schwedische Fahnen in Flammen auf. Der Konflikt um den Nato-Beitritt Schwedens eskaliert. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 22.01.2023, 16.24 Uhr

Eine Frau hält den Koran in die Höhe: Vor dem schwedischen Konsulat in Istanbul versammelten sich am Sonntag Muslime, um gegen eine Koranverbrennung eines rechtsextremen Politikers in Stockholm zu protestieren. Sedat Suna / EPA

Aus schwedischer Sicht verlief die Sache ruhig, aber sie hat potenziell explosive internationale Folgen. Am Samstag zündete der rechtsextreme Politiker Rasmus Paludan vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran an. Die «Demonstration» war mit Verweis auf die Meinungsäusserungsfreiheit genehmigt worden, und aufgrund der Erfahrungen mit Paludan hatte die Polizei das Gelände grossräumig abgesperrt – um ihn und andere zu schützen.

Denn der dänisch-schwedische Doppelbürger hatte im Frühling mit ähnlichen, gegen Muslime gerichteten Provokationen für gewaltsame Reaktionen gesorgt. Damals wurden bei Krawallen 300 Polizisten verletzt und 20 Fahrzeuge zerstört. Am Samstag wurde der zweifach wegen Rassismus verurteilte Paludan, der in Dänemark den Islam verbieten möchte, von einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter sowie einer grösseren Anzahl Polizisten und Journalisten begleitet.

Wütende Demonstranten verbrennen in Istanbul ein Bild von Rasmus Paludan: Der rechtsextreme dänisch-schwedische Politiker hatte am Samstag öffentlich einen Koran verbrannt. Sedat Suna / EPA

Gewalt gab es keine, doch in der Türkei liessen die Reaktionen nicht auf sich warten. Am Samstagabend verbrannten Demonstranten schwedische Fahnen. Die türkische Regierung sprach von einem «Hassverbrechen», und auch in Ländern wie Katar, Saudiarabien, Marokko sowie von den Taliban gab es scharfe Kritik.

Die Türkei hatte Schweden aufgefordert, Paludans Aktion zu unterbinden; dann sagte sie einen für kommenden Freitag geplanten Besuch des schwedischen Verteidigungsministers Pål Jonson ab. Er hätte Gespräche über den von der Türkei blockierten Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands führen sollen. Unter den gegebenen Umständen, sagte der rechtsnationale Politiker Devlet Bahçeli, ein wichtiger Unterstützer von Präsident Recep Tayyip Erdogan, gebe es keinen Nato-Beitritt.

Aufgehängte Erdogan-Puppe sorgte bereits für Ärger

Damit verschärft sich die diplomatische Krise zwischen Schweden und der Türkei weiter. Bereits letzte Woche hatte Ankara erbost reagiert, als kurdische Demonstranten vor dem Rathaus in Stockholm eine Erdogan-Puppe kopfüber an einen Laternenpfahl hängten. Aussenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte, die Aktion zeige, dass Schweden Terroristen gewähren lasse.

Dies ist ein wichtiger Streitpunkt über den Nato-Beitritt: Präsident Erdogan verlangt von Schweden und Finnland, 130 angebliche «Terroristen», Kurden sowie Anhänger der oppositionellen Gülen-Bewegung an die Türkei auszuliefern. In vier Fällen hat das höchste schwedische Gericht bereits entschieden, dass Personen, die politisches Asyl erhalten haben, nicht ausgeliefert werden dürfen. Ein Grund dafür ist, dass die türkische Regierung den Begriff Terrorismus sehr dehnbar benutzt und gerne auf politische Gegner münzt.

Für die schwedische Regierung ist die Lage mehr als ungemütlich. Sie will, um den Nato-Beitritt voranzutreiben, Erdogan bei Laune halten, was aber innenpolitisch mit rechtsstaatlichen Prinzipien kollidiert. Regierungschef Ulf Kristersson nannte die Puppen-Aktion «abscheulich», er verstehe die Wut der Türken. Gleichzeitig muss er akzeptieren, dass die schwedische Polizei nichts Kriminelles in der Aktion erkennt. Der Regierungschef hatte bereits vor einigen Wochen zur «Terroristen»-Forderung Erdogans erklärt, vielleicht könne Schweden nicht alle Bedingungen der Türkei erfüllen.

Meinungsfreiheit fundamental für die Demokratie

Nach der Koranverbrennung am Samstag sagte Kristersson, er habe Sympathie für alle Muslime, die entrüstet seien: «Bücher zu verbrennen, die für viele heilig sind, ist tief respektlos.» Aber Meinungsäusserungsfreiheit sei ein fundamentaler Teil der Demokratie.

Die Situation erinnert an den Konflikt, den eine dänische Zeitung 2005 mit Mohammed-Karikaturen auslöste. Während es in der islamischen Welt gewaltsame Proteste und Morddrohungen gab, versuchte die dänische Regierung verzweifelt, die Wogen zu glätten.

Der Rechtsextreme Rasmus Paludan, der in Dänemark an der Wahl ins Parlament scheiterte, hat mit seiner Aktion vom Samstag wieder einmal etwas Aufmerksamkeit bekommen. Die Nato rückt derweil für Schweden vorerst in weite Ferne, was auch die USA verärgert. Dort mehren sich Stimmen, die Kritik an Erdogan üben, weil er die Nato lähme.

