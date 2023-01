Nahost Nach den Anschlägen eskaliert jetzt der Konflikt zwischen Israel und dem Iran Teheran meldet Drohnenangriff auf eine Munitionsfabrik. Es bilden sich neue Frontverläufe in Nahost. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 29.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Palästinenser feiern in Gaza-Stadt die Nachricht vom tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in Jerusalem. Doch nicht mehr alle arabischen Staaten wenden sich automatisch gegen Israel. Fatima Shbair / ap

Nach den Anschlägen von Jerusalem eskaliert die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Arabische Staaten signalisierten Unterstützung für Israel, während vom Iran unterstützte Gruppen die Gewalttaten feierten. Teheran hatte vor den Anschlägen zum «Widerstand» gegen Israel aufgerufen. Die Antwort Israels kam sofort: Drohnen griffen in der Nacht zum Sonntag eine Munitionsfabrik im iranischen Isfahan an. Auch aus anderen Teilen des Iran wurden ebenfalls Explosionen gemeldet.

Die Reaktionen auf die Gewalt in Jerusalem am Wochenende verdeutlichten die neuen politischen Frontverläufe im Nahen Osten, wo arabische Staaten enger mit Israel zusammenrücken, um ein Bündnis gegen den gemeinsamen Feind, den Iran, zu bilden. In der Vergangenheit hatten arabische Staaten bei solchen Anschlägen für die Palästinenser Partei ergriffen oder geschwiegen, doch diesmal war es anders.

Hisbollah feiert Attentat auf Synagoge

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die vor drei Jahren die Normalisierung ihrer Beziehungen mit dem jüdischen Staat beschlossen hatten, verurteilten den Anschlag auf die Jerusalemer Synagoge und bekundeten ihre Anteilnahme mit den sieben Todesopfern und dem israelischen Staat. Jordanien und Ägypten, die ebenfalls Friedensverträge mit Israel haben, äusserten sich ähnlich.

Die Führungsmacht Saudi-Arabien wandte sich gegen Anschläge auf Zivilisten und äusserte die Sorge vor einer Eskalation. Palästinensische Politiker beklagen, dass arabische Länder ihre Beziehungen mit Israel normalisieren, ohne dass es eine Lösung im israelisch-palästinensischen Dauerkonflikt gibt. Allerdings stellten sich am Wochenende nicht alle arabischen Staaten offen auf die Seite Israels: Katar schickte am Sonntag seinen Aussenminister zu einem Besuch in den Iran.

Die iranisch-unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon nannte den Synagogen-Anschlag von Jerusalem eine «tapfere Tat», die den Tod von neun Palästinensern bei dem israelischen Einsatz in der Stadt Dschenin am Donnerstag gerächt habe. Die iranische Regierung rief die islamische Welt auf, gegen Israel Stellung zu beziehen, und verlangte eine «ernsthafte» Reaktion auf das Verhalten des jüdischen Staates. Israel reagierte mit Angriffen im Iran.

Das Teheraner Verteidigungsministerium bestätigte den Drohnenangriff in Isfahan, erklärte aber, die Drohnen hätten nur leichte Sachschäden angerichtet. Dagegen zitierte die israelische Zeitung «Jerusalem Post» ungenannte Gewährsleute in westlichen Geheimdiensten mit der Einschätzung, der Drohnenangriff sei ein «riesiger Erfolg» gewesen. Ein Video aus Isfahan, das von iranischen Oppositionsmedien auf Twitter verbreitet wurde, zeigte einen hellen Feuerball am dunklen Nachthimmel.

Die israelische Armee wollte sich nicht äussern. Allerdings hat der israelische Geheimdienst Mossad schon häufiger Militäreinrichtungen und Atomanlagen im Iran angegriffen; der jüdische Staat und der Iran bekämpfen sich seit Jahren mit Anschlägen und Sabotageakten. Im Juli hatte der Iran nach eigenen Angaben ein Netz von Agenten im Dienst Israels ausgehoben, die Anschläge in Isfahan geplant haben sollen.

In der Nacht zum Sonntag explodierte auch eine Anlage der iranischen Ölindustrie in Täbris im Nordwesten des Landes; nach unbestätigten Berichten soll auch diese Explosion ein israelischer Anschlag gewesen sein.

Iranisches Atomprogramm mit allen Mitteln stoppen

Einige israelische Angriffe im Iran in den vergangenen Jahren galten dem iranischen Atomprogramm. Die israelische Regierung hat mehrfach erklärt, sie werde die Herstellung einer iranischen Atombombe notfalls mit militärischen Mitteln verhindern. Der ehemalige israelische Marine-Chef Eljezer Marom forderte im Sender I-24, Israel müsse «eher früher als später» im Iran angreifen, um Atomanlagen zu zerstören.

Zuletzt waren Spannungen zwischen dem Iran und dem Westen wegen der Lieferung iranischer Kampfdrohnen an Russland eskaliert. Russland setzt die Drohnen seit Monaten bei Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur ein. Nach iranischen Angaben will Russland im Gegenzug moderne Su-35-Kampfflugzeuge an Teheran exportieren.

Die Regierung in Kiew hofft, dass die Explosion in Isfahan den Drohnennachschub für Russland unterbrechen wird. Ein ukrainischer Präsidentenberater deutete an, dass der Angriff in Isfahan auf die «Drohnen- und Raketenproduktion» im Iran zielte. Die Ukraine «hat euch gewarnt», schrieb Michailo Podoljak an den Iran gerichtet auf Twitter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen