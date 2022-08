Schwere Kämpfe zwischen Israel und Gaza

Nahost Gaza: Schwerste Kämpfe seit einem Jahr – die Angst vor einer Eskalation wächst Israels Militär hat zwei hohe Mitglieder der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Judith Poppe 07.08.2022, 17.58 Uhr

Zerstörte Häuser im Gazastreifen nach israelischem Raketenbeschuss.

Seit Freitag fliegt die israelische Armee Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei tötete Israel zwei ranghohe Militärs der militanten Palästinenserorganisation Islamischen Dschihad: Am Sonntag Khaled Mansour, der den Süden Gazas anführte und bereits am Freitag Taisir al-Jabari, den Kommandanten des nördlichen Gazastreifens.

Insgesamt seien rund 140 Ziele des Islamischen Dschihad in der Küstenenklave angegriffen worden, darunter ein Tunnel, von dem aus der Islamische Dschihad Angriffe durchführt, ausserdem Beobachtungsposten und militärische Einrichtungen.

Militant und vom Iran unterstützt Der islamische Dschihad ist die kleinere der beiden palästinensischen Hauptgruppen im Gazastreifen. Der regierenden Organisation Hamas ist sie zahlenmässig weit unterlegen. Die geschätzten Zahlen rangieren von 1000 Mitgliedern zu einigen Tausend. Doch an Waffen und Geld mangelt es ihnen nicht. Denn die eng mit dem Iran verbundene militante Organisation bezieht ihre Ressourcen aus ebendieser Republik. Der PIJ zeichnet verantwortlich für einige der grösseren Terroranschläge in Israel, darunter der Selbstmordanschlag in einem grossen Einkaufszentrum in Tel Aviv im Jahr 1996, bei dem 13 Israelis getötet und 130 verletzt wurden. Seit der Gründung der Hamas im Jahr 1987 sind die beiden Gruppierungen politische Konkurrenten. Sie beide werben um Unterstützung der gleichen Klientel: religiöse Palästinenserinnen und Palästinenser. Eine Zusammenarbeit zwischen Hamas und PIJ gibt es nicht. (jpo)

Kurz nach der Beerdigung al-Jabaris am Freitagabend antwortete der Islamische Dschihad mit massivem Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet. Besonders der Süden Israels wurde beschossen, doch auch in Tel Aviv und in Jerusalem tönte mittlerweile der Luftalarm. Rund 600 Raketen seien bislang laut israelischem Militär abgeschossen worden, ein Grossteil von ihnen wurde vom israelischen Abwehrsystem Eiserne Kuppel abgefangen.

Israel: Fehlgeleitete Rakete aus Gaza für Tote verantwortlich

Auf israelischer Seite gab es laut Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 28 Verletzte. Laut palästinensischen Angaben sind in Gaza mehr als 30 Palästinenser bei den Angriffen getötet worden, unter ihnen sechs Kinder, mehr als 260 seien verletzt worden. Laut israelischem Militär seien allerdings 120 der losgeschossenen Raketen des Islamischen Dschihad im Gazastreifen gelandet und hätten dort mindestens sieben Menschen getötet, unter ihnen auch Kinder.

Vorangegangen war die Festnahme eines ranghohen Kommandanten des Islamischen Dschihad im Westjordanland, Bassam Al Saadi, durch das israelische Militär. Die USA und die EU stufen die Gruppierung als Terrororganisation ein. Sie ist nach der Hamas die zweitstärkste militärische Kraft in Gaza und hatte Vergeltung angedroht.

Das israelische Militär nannte die Aktion einen Präventivschlag. Ministerpräsident Yair Lapid sprach von «konkreten Bedrohungen» an der Grenze zum Gazastreifen: «Die israelische Regierung wird es Terrororganisationen nicht erlauben, die Agenda in den Ortschaften am Rande des Gazastreifens zu bestimmen und israelische Bürger zu bedrohen. Wer Israel angreifen will, muss wissen, dass wir zu ihm gelangen werden.»

Die Hamas hält sich auffallend zurück

Die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, hält sich in dieser Runde der Eskalation auffällig zurück. «Hamas dürfte aus dieser Runde als der grosse Gewinner hervorgehen», meint Roni Shaked, Nahostexperte am Harry-S. Truman-Institut für Friedensentwicklung in Jerusalem: «Gerade indem sie nicht mit einsteigt.»

Die palästinensische Zivilbevölkerung habe kein Interesse daran, in einen weiteren Krieg gezogen zu werden; die Hamas ist nach dem vergangenen Krieg im Mai 2021 noch dabei, den Gazastreifen wieder aufzubauen. Dies aufs Spiel zu setzen, dürfte die ohnehin wackelige Beliebtheit der militanten Organisation erheblich mindern. Auch den Vorstoss der israelischen Regierung, die Anzahl der Arbeitserlaubnisse für Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens in Israel auf 14000 anzuheben, sollten sie nicht verspielen wollen.

Für den Gazastreifen, in dem eine Arbeitslosigkeit von fast 50 Prozent herrscht, machen diese Arbeitsvisa einen grossen Unterschied. Sie ermöglichen es den Menschen aus Gaza, in Israel Arbeit zu suchen, wo sie in landwirtschaftlichen Betrieben und auf Baustellen weitaus höhere Löhne erhalten.

Auch im Verhältnis zu Israel gewinnt die Hamas mit ihrer Zurückhaltung an Einfluss – und Legitimität: «Einen Waffenstillstand mit Israel kann der Islamische Dschihad aufgrund seiner radikalen Ideologie nicht abschliessen», erklärt Shaked: «Das heisst, die Hamas wird den Waffenstillstand wohl vermitteln.» Doch ein Andauern der Kämpfe und eine Verschlechterung der humanitären Situation im Gazastreifen könnte die Hamas zwingen, sich doch noch einzuschalten.

Zu Redaktionsschluss hiess es, Israel und die Palästinenserorganisation hätten sich ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge auf eine Waffenruhe geeinigt.