US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien-Reise in der Kritik

Nahost «Beschämend»: Warum US-Präsident Joe Biden nach seinem Besuch beim saudischen Thronfolger in der Kritik steht Beim Treffen des amerikanischen Staatschefs mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ging es auch um einen politisch hochbrisanten Mordfall. Was von Bidens Reise sonst noch bleibt. Michael Wrase, Limassolund Renzo Ruf, Washington 17.07.2022, 16.55 Uhr

Fistbump mit Mohammed bin Salman (r) zur Begrüssung: US-Präsident Joe Biden (l) steht nach seiner Saudi-Arabien-Reise in der Kritik. Bandar Aljaloud / AP / keystone-sda.ch

Ein Schwertertanz, wie für Donald Trump bei seinem Besuch vor fünf Jahren, wurde Joe Biden nicht geboten. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) hielt es nicht einmal für nötig, den amerikanischen Präsidenten am Flughafen von Dschiddah abzuholen. Zu dem mit Spannung erwarteten Zusammentreffen mit dem de-facto-Herrscher von Saudi-Arabien, den Biden während seines Wahlkampfes als «Aussätzigen» bezeichnet hatte, kam es erst einige Stunden später.

Anstelle eines Handschlags gab es den in Corona-Zeiten üblichen Faustgruss, den Fred Ryan, der Verleger der «Washington Post», «beschämend» fand. «Der Faustschlag», kritisierte der Arbeitgeber des mutmasslich im Auftrag von MBS ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi, habe ein «Mass von Vertraulichkeit vermittelt», welche MBS nun «ungerechtfertigte Erlösung» verschaffte.

Am Sonntag doppelte die Hauptstadtzeitung nach. Die Kolumnistin Karen Attiah nannte die «infame» Visite des US-Präsidenten einen «krassen Verrat»: Nicht nur habe Biden sein Wahlkampfversprechen gebrochen, den saudischen Kronprinzen auf der Weltbühne zu ächten. Er habe ihn vielmehr in den Status eines Kumpels erhoben.

«Glasklar»: Khashoggi hat den Mord befohlen, sagt Biden

Auf einer Pressekonferenz in Dschiddah hatte Biden verkündet, dass es für ihn noch immer «glasklar» sei, dass der Kronprinz selbst den Khashoggi-Mord befohlen habe. Bei einer Wiederholung derartiger Missetaten werde es «amerikanische Antworten» geben, sagte Biden, ohne konkret zu werden.

Erledigt war das Thema damit aber nicht. Anstatt Demut zu üben, dementierte MBS einmal mehr seine Verwicklung in das Mordkomplott. Er konfrontierte seinen Gast aus Washington ferner mit amerikanischen Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten. Konkret nannte MBS das US-Foltergefängnis Abu Ghraib im Irak, in dem US-Soldaten 2003/2004 die Gefangenen nicht nur terrorisierten, sondern auch auf schlimmste Art und Weise gedemütigt hatten.

Saudi-Arabien, daran liess der mitunter arrogant auftretende Thronfolger keinen Zweifel, möchte ein gleichberechtigter Partner der USA sein. «Die Zeiten, in denen die amerikanisch-saudischen Beziehungen durch das veraltete «Öl für Sicherheit»-Paradigma definiert werden konnten, sind lange vorbei», schrieb Reema bint Bandar-Saud, die saudische Botschafterin in Washington in einem Beitrag für das US-Magazin «Politico». Die erste weibliche Top-Diplomatin des Königreiches sprach sich für ein «effektives Bündnis mit den USA» aus. Ohne eine solche Partnerschaft - auf Augenhöhe - könnten die Herausforderungen der Welt nicht bewältigt werden.

Bin Salmans Freundschaft zu Putin bleibt intakt

Auch Joe Biden wollte in Saudi-Arabien die Beziehungen mit seinem langjährigen Verbündeten «neu ausrichten». Auf welcher Grundlage dies künftig möglich sein wird, bleibt abzuwarten: Ein «Aussätziger», soviel ist sicher, ist MBS nach Bidens Besuch nicht mehr.

Freundschaftliches Verhältnis: Mohammed bin Salman (l) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Natacha Pisarenko / AP / KEYSTONE

Tatsächlich brauchen die Amerikaner die Saudis gegenwärtig mehr als umgekehrt. Angesichts weltweiter Inflation und massiv gestiegener Energiepreise hatte Biden seine saudischen Gastgeber gebeten, ihre Öl-Produktionskapazitäten von derzeit zwölf auf 13 Millionen Barrel am Tag, der absoluten saudischen Maximalförderung, zu erhöhen. Laut arabischen Medienberichten soll MBS dazu inzwischen bereit sein. Unwahrscheinlich ist dagegen, dass der Kronprinz seine Beziehungen zu China im Sinne des Weissen Hauses «neu definieren» wird, also künftig auf Distanz zu Peking, dem wichtigsten Handelspartner Riads, gehen wird.

Auch Putin ist aus saudischer Perspektive kein «Aussätziger». Mit dem Kreml-Herrscher pflegt MBS ein freundschaftliches Verhältnis. Auf eine klare Verurteilung der Invasion haben die Saudis zum Leidwesen der USA bisher verzichtet.

Nur im Umgang mit Iran gibt es zwischen Riad und Washington keine grösseren Differenzen. Bidens Zusicherung, niemals eine iranische Atomwaffe zu erlauben, wurde mit Zufriedenheit registriert.