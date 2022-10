Britische Marine untersucht Belästigungsvorwürfe an U-Booten

Nach Zeitungsbericht Britische Marine lässt Belästigungsvorwürfe an U-Booten untersuchen Nach einem Zeitungsbericht über mehrere Fälle sexueller Belästigung hat die britische Marine eine Untersuchung angeordnet. 29.10.2022, 12.36 Uhr

«Diese Anschuldigungen sind abscheulich», sagte der Stabschef der Royal Navy, Ben Key. Nach Informationen der «Daily Mail» (Samstag) sollen mehrere Frauen an Bord von U-Booten sexistisch beleidigt und sexuell belästigt worden sein. So sollen Offiziere an Bord eines Bootes für den Fall einer Katastrophe unter Wasser eine «Vergewaltigungsliste» zusammengestellt haben.