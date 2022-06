Video: «Russischer McDonald’s» öffnet Filialen in Moskau

Neuer Name, neues Logo, fast identisches Menü: «Russischer McDonald’s» öffnet Filialen in Moskau

Am Sonntag wurden in Moskau die ersten «russischen McDonald’s» eröffnet. Unter einem neuen Besitzer haben 15 Filialen in Moskau und Umgebung ein Comeback in neuem Gewand gefeiert. Der neue Name des Restaurants lautet «Vkusno – i Tochka», übersetzt «Lecker – Punkt.»