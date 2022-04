Rock-Ikone Arno verstorben: Belgien verliert seinen anderen König

MUSIK Belgien verliert seinen anderen König: Rock-Ikone Arno mit 72 Jahren verstorben Der Rock-Chansonnier Arno ist einem Krebsleiden erlegen. Für Belgien war er weit mehr als «nur» ein Rockstar, sondern nationale Integrationsfigur. Sein Lied «Putain, Putain» gilt als inoffizielle Europa-Hymne. Remo Hess, Brüssel 24.04.2022, 16.45 Uhr

Arno 2015 am Paléo-Festival in Nyon. Keystone

Es ist gar nicht lange her, da konnte man gleich welchen Wochentages durch die Rue de Flandre im Brüsseler Künstlerquartier Dansaert spazieren und mit ziemlich grosser Sicherheit auf den Sänger Arno treffen, der vor einer seiner Stammkneipen auf dem Trottoir eine Zigarette raucht. Arnold Charles Ernest Hintjens, wie Arno mit bürgerlichem Namen hiess, hatte trotz seines Status als belgische Rock-Ikone nie Berührungsängste.

Geboren am 21. Mai 1949 in der flämischen Küstenstadt Ostende, startete Arno zusammen mit dem Gitarristen Paul Couter in den 1980er Jahre die Rockgruppe «TC Matic», mit der er einen Stilmix aus Blues, Funk und New Wave begründete, den manche später als «Eurorock» bezeichneten.

Hits wie «Oh La La La» oder die inoffizielle Europa-Hymne «Putain, Putain», welches kürzlich von der Schweizer Sängerin Sophie Hunger im Duett mit Bonaparte gecovert wurde, bescherten der Gruppe schon bald schon Legenden-Status.

Ab 1986 war Arno dann solo unterwegs und erreichte in den letzten 35 Jahren mit seinen Rock-Chansons grosse Bekanntheit über Belgien hinaus, vor allem in Frankreich, aber auch in der französischsprachigen Schweiz. Immer wieder wurde ihm nachgesagt, mit seiner Reibeisen-Stimme so etwas wie die frankophone Ausgabe von Tom Waits zu sein.

2005 erhält Arno mit «French Bazaar» den wichtigsten französischen Musikpreis für das beste Album des Jahres. Keystone

Zu seinen grössten Hits gehörten «Vive ma liberté» oder «Les yeux de ma mère». Grossen Erfolg hatten aber auch seine eigensinnigen Coverversionen, allen voran das Lied «Les filles du bord de mer» des belgischen Schlagersängers Salvatore Adamo. Arno sang aber längst nicht nur auf Französisch, sondern stets auch auf Niederländisch und Englisch, was zu seinem Markenzeichen wurde. Mitunter kombinierte er die drei Sprachen auch freihändig innerhalb des gleichen Songs.

In der gleichen Liga wie Jacques Brel: Arno, der belgischer Nationalheld

Für Belgien war Arno jedoch mehr als «nur» ein Rockstar. Er, der in den 1980er Jahre mal längere Zeit für die US-Soul-Legende Marvin Gaye kochte, als dieser zusammen mit seinem Sohn in Ostende residierte, war neben dem König, dem Über-Chansonnier Jacques Brel und der Fussballnationalmannschaft die vielleicht grösste Integrationsfigur dieses entlang der flämisch-französischen Sprachgrenze polarisierten Landes.

In den Medien trug deshalb auch den Titel «der andere König der Belgier». Seine TV-Interviews, die oft genug eine unvorhersehbare Wendung nahmen, sind mittlerweile Kulturgut. Auf Fragen, ob er sich mehr als Flame, Brüsseler oder Wallone fühle, antwortete Arno jeweils lakonisch, er fühle sich vor allen Dingen als Europäer.

Arno zusammen mit der britischen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin im Jahr 2002, nachdem er den französische Orden der Künste und der Literatur erhalten hatte.

Schon bevor Arno Anfang 2020 öffentlich machte, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein, hatte er seinem reichlich intensiven Lebenswandel abgeschworen. Zwei Bars in seinem Quartier hätten deswegen dichtmachen müssen, scherzte er. Trotz Krankheit und Chemotherapie komponierte er aber weiter, veröffentlichte einzelne Lieder und arbeitete bis zuletzt an einem neuen Album.

Am Samstag nun ist Arno im Alter von 72 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Zahlreiche belgische Persönlichkeiten, darunter Premierminister Alexander De Croo, kondolierten öffentlich.

In Brüssel, wo Arno Ehrenbürger war, liess Bürgermeister Philippe Close die Grande Place im Stadtzentrum den ganzen Tag mit Arnos Liedern beschallen. Arnos Asche soll an der Küste seiner Geburtsstadt Ostende in die Nordsee verstreut werden.