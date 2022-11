Militärexperten Wer erklärt am besten den Krieg in der Ukraine? Unsere fünf Empfehlungen Nach neun Monaten Krieg hat sich bei den zahlreichen Hintergrund-Podcasts und Videoformaten die Spreu vom Weizen getrennt. Wir sagen, wo sich das Hinhören und Zusehen immer noch lohnt. Bojan Stula Jetzt kommentieren 21.11.2022, 11.00 Uhr

Die U-Boot-Kommandantin Nana Ehlers moderiert regelmässig das Bundeswehr-Videoformat «Nachgefragt». Twitter

Nach der Coronapandemie war vor dem Ukraine-Krieg. Die durch das Virus populär gewordenen Erklär-Podcasts und -Videos erfuhren eine nahtlose Fortsetzung. Einfach die Kanäle und Namen der Expertinnen und Experten haben geändert. Nach bald 300 Tagen Krieg listen wir auf, welche dieser Formate die grösste Ausdauer und Qualität bewiesen haben und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.

Mehrere Sendeanstalten der ARD führen einen eigenen Podcast zum Ukraine-Krieg. Einer der hörenwertesten ist jener des Mitteldeutschen Rundfunks mit Brigadegeneral a. D. Erhard Bühler. Der inzwischen pensionierte Nato-Kommandeur lässt sich darin nur höchst ungern von Moderator Tim Deisinger zu Spekulationen verleiten und ist stets äusserst vorsichtig bei seinen Lageanalysen. Doch genau in dieser Unaufgeregtheit liegt die Stärke des Militärexperten.

Ex-Nato-General Erhard Bühler analysiert zweimal pro Woche die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. ZVG/MDR

Bereits 70 Folgen sind erschienen, in der Regel werden am Dienstag- und Freitagabend die neuen aufgeschaltet. Im rund einstündigen Gespräch beantwortet Bühler auch Fragen der Hörerinnen und Hörer, ein weiterer grosser Pluspunkt dieses Formats. Eine der bisher aufschlussreichsten Folgen war Nummer 40 Ende Juli, ein rund 80-minütiges «Gesamtsicht-Spezial» mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel als Spezialgast (empfehlenswert auch das CH-Media-Interview mit Neitzel).

Ebenfalls am Dienstag und Freitag erscheinen die neuen Folgen von «Ukraine – Die Lage», dem Podcast des deutschen «Stern»-Wochenmagazins. Gesprächspartner hier war zunächst Carlo Masala, Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München.

Am 8. November erfolgte dann die Übergabe an Christian Mölling, den Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Masala stieg aus, da dem gefragten Militärexperten der Senderhythmus laut eigener Aussage «zu viel» wurde.

Am von «Stern»-Journalist Stefan Schmitz moderierten Interview-Podcast hat sich jedoch konzeptionell nichts geändert. Die einzelnen Folgen sind selten länger als 12 Minuten, weshalb die tagesaktuellen Inhalte konzentriert sind und schnell auf den Punkt gebracht werden. Diese Stärke ist dann ein Nachteil, wenn man eine längere Vertiefung der Analysen hören möchte.

Im stark männerlastigen Business der Militärexperten ist es bereits eine Wohltat, wenn bei den aufwendigen Videoproduktionen der deutschen Bundeswehr oft Frauen die Fragen stellen. Insbesondere die U-Boot-Kommandantin Nana Ehlers hat im Gesprächsformat «Nachgefragt» für Furore gesorgt, und es ist stets eine besondere Freude, wenn die eloquente Moderatorin von den staunenden Generalstäblern ehrfürchtig mit «Frau Kapitänleutnant» begrüsst wird.

Jeweils am Freitag wird eine neue Folge aufgeschaltet, die sich während rund 20 Minuten auf einen taktischen oder strategischen Aspekt des Ukraine-Kriegs konzentriert; etwa die Rolle der Drohnen oder der Sanitätstruppen. Nachteil: Dieser Vertiefung fehlt immer wieder das Eingehen auf tagesaktuelle Geschehnisse.

In der stets wechselnden Reihe der befragten hochrangigen Offiziere tut sich Andreas Schreiber als rhetorisch und analytisch herausragender Gesprächsgast hervor. Der Oberst ist Dozent an der Bundeswehr-Führungsakademie und Mitglied des Thinktanks German Institute for Defence and Strategic Studies.

Das österreichische Pendant zum «Nachgefragt»-Format der deutschen Nachbarn trägt den simplen Titel «Der Krieg in der Ukraine» und ist seit Wochen nicht mehr aktualisiert worden. Zuvor hat sich der jugendlich wirkende, kahlköpfige Oberst Markus Reisner darin regelrechten Kultstatus erworben. Was den Gästen im «Nachgefragt» der Bundeswehr inzwischen untersagt ist – der Gebrauch von Flipcharts –, zelebriert der Referent der Militärakademie in Wiener Neustadt nach Herzenslaune.

Besitzt inzwischen eine eigene Fan-Gemeinde und hält seine Lageberichte auch auf Englisch: Der österreichische Armee-Oberst Markus Reisner. Youtube

Zwar kommt man sich bei diesem Frontalunterricht manchmal vor wie in einem militärischen Führungslehrgang, aber Reisner bemüht sich stets um Aktualität, Laien-Verständlichkeit und das übergeordnete Bild der Lage; in der Regel unterstützt durch verifiziertes Bildmaterial aus der Ukraine.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass Reisner die jüngsten Folgen ins Englische übersetzt hat, was zu über einer halben Million Zugriffen auf die internationale Version geführt hat und von fast 20'000 Zuschauenden gelikt wurde. Darunter scheinen sich auch zahlreiche weibliche Fans zu befinden, die den Berufsmilitär «mit Liebesbriefen überschütten», wie ein österreichisches Boulevardmedium jüngst vermeldete.

Unter der Vielzahl englischsprachiger Ukraine-Formate ist der Podcast der britischen Tageszeitung «The Telegraph» nicht nur einer der abwechslungsreichsten, sondern auch der am aufwendigst produzierten. «Ukraine: The Latest» erscheint an jedem Werktag-Nachmittag und dauert in der Regel eine Stunde. Laut Eigenangaben über 10 Millionen Downloads sind hierfür der Lohn.

Diese Länge erlaubt es wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren und ihren Gästen, zunächst ausführlich die tagesaktuelle Lage zu besprechen. Danach verfolgt die Vertiefung zu einem besonderen Thema, etwa den Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Kriegsverbrechen.

Für jene, die möglichst kompakt und rasch zu neuen Erkenntnissen über den Ukraine-Krieg kommen möchten, dürfte dieser Podcast der falsche sein. Die befragten Ukraine-Korrespondentinnen und -Korrespondenten berichten in der Regel ziemlich ausschweifend, wenngleich für ausländische Ohren in gut verständlichem Englisch.

