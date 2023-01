Der Täter ist auf der Flucht. Kata Jeggli/CH Media

Motiv unklar Mindestens 10 Tote bei Schüssen in Vorort von Los Angeles: Täter auf der Flucht Am Samstagabend sind in einem Vorort der US-Metropole Los Angeles mindestens zehn Menschen durch Schüsse getötet worden. Der mutmassliche Täter befindet sich laut Polizeiangaben auf der Flucht. 22.01.2023, 14.12 Uhr

Die Zahl der Todesopfer nach Schüssen bei Los Angeles ist auf zehn gestiegen. Der mutmassliche Täter sei noch nicht gefasst worden, berichtete Andrew Meyer vom Sheriff-Büro des Los Angeles County bei einer Pressekonferenz am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit). Das Motiv der Tat sei unklar. Mindestens zehn weitere Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Meyer.

Das Motiv des flüchtigen Täters ist noch unklar. Keystone

Die Schüsse ereigneten sich demnach in einem Tanzlokal in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Ein Mann habe am Samstag um 22.22 Uhr (Ortszeit) das Feuer eröffnet. «Als die Beamten am Tatort eintrafen, sahen sie, wie zahlreiche Personen, Besucher des Lokals, schreiend aus dem Lokal strömten», sagte Meyer. Der Täter sei geflüchtet. (dpa)