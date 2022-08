Neun Jahr Haft: US-Basketballerin Griner in Russland verurteilt

Moskau US-Basketballerin Griner in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt Wegen illegalen Drogenbesitzes wurde die US-Basketballerin in Moskau verurteilt. Das, nachdem die Verteidigung einen Freispruch forderte und US-Präsident Joe Biden ihr seine Unterstützung zugesagt hat. 04.08.2022, 17.43 Uhr

US-Basketballerin Brittney Griner gilt als eine der Besten in der amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA. AP

Ein russisches Gericht hat die US-Basketballerin Brittney Griner wegen illegalen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Das meldete die Agentur Tass am Donnerstag aus dem Gericht in Chimki bei Moskau. Griner hat sich zuvor schuldig bekannt, nachdem sie fünf Monate lang in russischer Untersuchungshaft war. Der Vorwurf: Sie soll Vape-Kartuschen mit Cannabisöl im Gepäck gehabt haben.