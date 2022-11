Seenotretter Mittelmeer: "Regierung Meloni ignoriert uns"

Mittelmeer Hilferuf vor der Küste Italiens: «Wir werden einfach von der Regierung Meloni ignoriert» Auf mehreren privaten Seerettungsschiffen warten zur Zeit Hunderte Flüchtlinge auf einen sicheren Hafen. Im Interview erklärt die Direktorin der Organisation SOS Méditerranée, zu welcher zynischen Politik Italien seit dem Regierungswechsel zurückgekehrt ist. Interview: Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Eine der ersten Gruppen, die die «Ocean Viking» Ende Oktober an Bord nimmt. Keystone

Allein die «Ocean Viking» der Seerettungsorganisation SOS Méditerranée hat 234 Menschen an Bord. Manche von ihnen warten schon seit mehr als zwei Wochen darauf, festen Boden zu betreten. Nun drohen ein Wetterwechsel und Unruhen, das Klima an Bord weiter zu verschärfen.

Caroline Abu-Sa'Da ist Direktorin der Hilfsorganisation mit Sitz in Genf und ist sehr besorgt über die Situation im Mittelmeer und verlangt von den Anrainerstaaten rasches Handeln.

Ihr Schiff, die «Ocean Viking», sitzt seit Tagen vor der Küste Italiens fest. An Bord 234 gerettete Bootsflüchtlinge. Wie geht es den Geflüchteten und der Crew?

Caroline Abu Sa'Da: Nicht gut, denn sie haben bis heute keine Anweisungen erhalten von offizieller Seite. Nicht einmal Antworten gab es auf unsere Anfragen, anlanden zu können. Die Situation an Bord spitzt sich von Tag zu Tag zu. Einige der Menschen sind nun schon über zwei Wochen auf dem Schiff. Auch wenn wir noch Essen und Wasser für mindestens eine Woche haben, ist das Boot nicht ausgerüstet für solche lange Aufenthalte von Geretteten.



Hinzu kommt, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen massiv verschlechtern wird. Es ist mit hohen Wellen und starkem Wind zu retten. Das wird zu einer Verschlechterung führen. Denn Sie müssen sich vorstellen: Viele unter den Geflüchteten an Bord sind traumatisiert, sei es wegen ihrer Flucht, wegen der schwierigen Situation in Libyen, ihrem letzten Aufenthaltsort oder wegen der lebensgefährlichen Fahrt in nicht seetauglichen Booten. In dieser Situation einem Sturm auf hoher See ausgesetzt zu sein, bedeutet einen immensen Stress. Und die Crew wird mit den Folgen davon konfrontiert, etwa Spannungen an Deck.

Direktorin von SOS Méditerranée: Caroline Abu Sa'Da. Miguel Bueno

Und eine solche Situation ist ausserordentlich für Ihre Schiffe und Crews?

Ja, absolut. Das Schiff ist zwar nicht überfüllt, es gäbe noch Kapazität. Aber trotzdem handelt es sich um eine nicht länger tragbare Situation. Nie mussten wir so lange warten, um an Land gehen zu können. Wir wussten zwar, dass es komplizierter werden könnte mit dem Regierungswechsel in Italien, mit dem die aktuelle Rettungsmission zusammenfiel. Aber dass es sich in diesem Ausmass verändern würde, damit hatten wir nicht gerechnet. Italiens neue Regierung nimmt 234 Menschen in Geiselhaft für ihre Politik.

Sie sprechen damit wiederkehrende Forderungen Italiens an, dass sich Europa solidarischer an der Verteilung der geflüchteten Menschen beteiligt. Eine uralte und eigentlich legitime Forderung der Italiener, die wegen ihrer geografischen Lage besonders exponiert sind, nicht?

Eigentlich schon, ja. Die Forderung ist legitim und wir unterstützen sie. Aber dafür traumatisierte Menschen - unter den Geflüchteten an Bord der «Ocean Viking» befinden sich fast 60 Minderjährige, viele Frauen und Behinderte - in Geiselhaft zu nehmen, ist grenzenloser Zynismus.

Die italienische Regierung wirft Ihrer Organisation vor, sie würde sich nicht an die Regeln halten. Sie würde nicht informiert, sie bleibe im Unwissen et cetera. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Wir weisen sie entschieden zurück. SOS Méditerranée ist besonders bemüht um Transparenz. Die Behörden sind über sämtliche unserer Schritte informiert. Wir teilen mit, wenn wir Ausschau halten nach Booten in Seenot, wenn wir Schiffbrüchige entdeckt haben, wenn wir sie an Bord genommen haben. Das Problem ist vielmehr ein hausgemachtes: In Italien kommunizieren die Behörden untereinander nur ungenügend. Nicht alle Informationen werden weitergegeben. Und das ist gesetzeswidrig. Auch diesbezüglich ist das internationale Seerecht klar: Schiffbrüchige Menschen sollten am nächstgelegenen sicheren Hafen vom Ort der Rettung an Land gebracht werden können.



In unserem Fall, weil wir vor den Küstengewässern Libyens operieren und eine Rückführung in das unsichere Land Libyen rechtswidrig wäre, ist das jeweils Malta oder Italien. Und das ist mir wichtig zu betonen: Wir bitten jeweils auch in Malta um Erlaubnis, anzulegen. Aber das Land reagiert auf unsere Anfragen schon seit drei Jahren nicht mehr. Ich will also nicht bloss auf Italien zeigen, Malta folgt derselben Politik seit Jahren. Italien hat in den letzten Jahren - verzögert zwar - immerhin reagiert.

Was heisst, die Behörden reagieren nicht? Es gibt gar keine Antwort?

Doch, die jeweils zuständige maritime Seenotrettungs-Leitstelle antwortet jeweils mit den Worten «wir leiten Ihre Anfrage weiter». Und damit hat es sich. Darauf folgt Funkstille.

Leben an Bord: Die «Ocean Viking» ist nicht gemacht für längere Schiffsreisen. Keystone

Wie hat sich das nun verändert zwischen der letzten Regierung Draghi und der aktuellen Regierung Meloni?

Wir stellten schon in den letzten zwei Jahren eine immer grösser werdende Zeitspanne zwischen Rettung und Anlanden fest. Aber letztlich konnten wir die Geretteten immer an Land bringen in Italien. Was jetzt geschieht, wir werden schlicht ignoriert. Und ich stelle das in engen Zusammenhang mit der Rechtsregierung von Giorgia Meloni, die Italien von Migranten und Geflüchteten abschotten will.

Was sind Ihre nächsten Schritte?

Die Zeit drängt und wir haben nun Frankreich, Spanien und Griechenland um Hilfe zur Ausschiffung der Geretteten gebeten.

