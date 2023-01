Zivile Seenotretter fahren riesige Umwege im Mittelmeer

Mittelmeer 1500 Kilometer Umweg: Seenotretter müssen schiffbrüchige Migranten bis an die Küste der Toskana fahren Die neuen Regeln der italienischen Regierung von Giorgia Meloni behindern die privaten Seenotretter massiv. Trotz der Schikanen steigen die Flüchtlingszahlen stark an. Warum? Dominik Straub (Rom) und Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 29.01.2023, 16.00 Uhr

Am 31. Dezember 2022 legte die «Ocean Viking» nach einem langen Umweg am Adriahafen von Ravenna an. Pasquale Bove/EPA

1500 Kilometer, drei Tage Fahrt auf hoher See: Das private Seenotretter-Schiff «Ocean Viking» der Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat 95 Migranten an Bord und darf sie nicht an einem nahe gelegenen Hafen Süditaliens an Land bringen. Das italienische Innenministerium hat den Helfern, die die Flüchtlinge in internationalen Gewässern vor dem nordafrikanischen Libyen an Bord nahmen, den Hafen der toskanischen Stadt Carrara in Norditalien zugewiesen.

Carrara, bekannt ist der Ort vor allem für seinen Marmor, liegt so weit vom Ort der Rettung vor den Flüchtlingen vor der Küste Libyens entfernt, dass die Retter sich um das Wohlbefinden der an Bord genommenen Schiffbrüchigen sorgen. «Drei Tage werden die Frauen, Männer und Kinder nun Wellen, Regen, Wind und Kälte ausgesetzt sein», so die Hilfsorganisation auf Twitter.

Diese Karte zeigt das Ausmass der Umwege, welche die Schiffe auf sich nehmen müssen:

Es ist das erste Mal, dass die italienischen Behörden den zivilen Seerettern Carrara als Hafen zugewiesen haben. In den ersten Wochen des neuen Jahres mussten ihre zivilen Seerettungsschiffe ebenso weit oder noch weiter entfernte Städte wie Ancona oder Ravenna an der Adria, aber auch toskanische Städte wie Livorno ansteuern. Für die Seenotretter bedeuten die grotesken Umwege hohe Mehrkosten wegen des Treibstoffverbrauchs, für die Migranten den Stress auf nicht für solch lange Aufenthalte ausgerüsteten Schiffen.

Ganz generell warnen die Hilfsorganisation wegen ihrer längeren Abwesenheit davor, dass die viel begangene und tödliche Fluchtroute von Libyen nach Süditalien zu einem noch grösseren Risiko wird für die Migranten, die von Schleppern auf nicht seetauglichen Booten losgeschickt werden. Jedes Rettungsschiff, das in der Region fehle, führe zu noch mehr Elend und ertrunkenen Migranten, so die Argumentation der Hilfsorganisationen.

SOS Méditerranée meldete bei ihrer letzten Rettungsaktion, die Bootsflüchtlinge hätten angegeben, mindestens vier Personen seien über Bord gefallen. Die Suchaktion der Helfer blieb ohne Erfolg.

Schickt die rechte Regierung die Bootsflüchtlinge in linke Städte?

Die Besatzung der «Ocean Viking» wandte sich wenige Stunden nach dem Fall der «Geo Barents» an die Öffentlichkeit. Die «Geo Barents», ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, erhielt mit 285 Schiffbrüchigen an Bord die Hafenstadt La Spezia zugeteilt, sogar noch etwas weiter nördlich gelegen als Carrara.

Den neuen «sicheren Häfen» in Nord- und Mittelitalien ist gemeinsam, dass sie sich sehr weit weg befinden von dem Punkt, an welchem die in Seenot geratenen Flüchtlinge gerettet wurden. «Die Zuweisung von derart weit entfernten Häfen verfolgt das einzige Ziel, unsere Schiffe so lange wie möglich vom zentralen Mittelmeer fernzuhalten und die Kosten unserer Einsätze zu erhöhen», kritisiert Juan Matias Giles, Missionschef von Ärzte ohne Grenzen.

Erschwerend für die Hilfsorganisationen kommt hinzu, dass sie neuerdings nur noch eine Rettungsaktion durchführen dürfen und dann sofort den ihnen zugewiesenen Hafen ansteuern müssen. So lautet eine der zentralen Bestimmungen im neuen «Verhaltenskodex» für die privaten Rettungsschiffe, der von der Rechtsregierung von Giorgia Meloni zwischen Weihnachten und Neujahr beschlossen wurde. Die Vorschrift erklärt auch die vergleichsweise kleine Anzahl von Migranten, die sich an Bord der «Ocean Viking» befindet.

Die «Geo Barents» hielt sich nicht an den Kodex und nahm auf ihrem Weg nordwärts weitere Schiffbrüchige an Bord. Das Schiff und seine Crew riskieren somit, von Italien sanktioniert zu werden. Die vorgesehenen Bussen belaufen sich auf 50'000 Euro. Im Wiederholungsfall kann das Schiff beschlagnahmt werden.

Eine weitere Bestimmung der italienischen Regierung sieht vor, dass die Migranten umgehend nach ihrer Rettung angeben müssen, in welchem Land sie einen Asylantrag stellen wollen. Damit versucht Italien, das Abkommen von Dublin zu unterlaufen, welches vorsieht, dass dasjenige Land für das Asylverfahren zuständig ist, in welchem Geflüchtete erstmals EU-Boden betreten.

Für Giorgia Meloni und ihre ultrarechte Regierungskoalition sind die privaten Retter ein «Pull-Faktor»; das heisst, ihre Präsenz ermutige Migranten überhaupt erst, die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer anzutreten. Und die Schlepper könnten indes die zynische Kalkulation machen, die Migranten würden ja ohnehin gerettet, wenn ihr nicht seetaugliches Boot kentert.

Diese Theorie hat sich schon früher als wackelig erwiesen und sie wird auch von den Flüchtlingszahlen in den ersten Wochen dieses Jahres widerlegt: Trotz der massiven Schikanen gegen die NGO hat die Zahl der in Italien angekommenen Bootsflüchtlinge sprunghaft zugenommen: Im Januar sind bereits gegen 4000 Migranten in Italien gelandet, was einer Verzehnfachung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Rund 90 Prozent von ihnen schafften die Überfahrt aus eigener Kraft, viele wurden von der italienischen Küstenwache und der Marine gerettet. Deren Schiffe dürfen nach den Rettungsaktionen die nahen Häfen der süditalienischen Regionen Sizilien, Kalabrien und Apulien anlaufen.

Ein Verdacht der italienischen Linksopposition hält sich bis jetzt hartnäckig. Die grosse Mehrheit der neu zugewiesenen Hafenstädte in Norditalien ist linksregiert. La Spezia in Ligurien, wohin nun die «Geo Barents» unterwegs ist, mag eine der wenigen Ausnahmen darstellen.

