Joe Biden fällt vom Velo: Warum wir strauchelnde Politiker mögen

Missgeschick Velofahrende Landesväter: Warum wir strauchelnde Politiker mögen Joe Biden verheddert sich in der Pedalschlaufe, Ueli Maurer rutschte mit dem Mountainbike aus. Das ist Volksnähe pur. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 19.06.2022, 15.52 Uhr

Sportlich unterwegs: US-Präsident Joe Biden in Delaware. Keystone

45 Ehejahre hat US-Präsident Joe Biden zu feiern. Das tat er dieses Wochenende mit seiner Familie auf seinem Landsitz in Rehoboth Beach, Delaware. Fast aber wäre der Aufenthalt zum Desaster geworden.

Aufnahmen zeigen den 79-jährigen Politiker auf einem sportlichen Bike zusammen mit seiner Firstlady Jill Biden und einem ganzen Tross von Begleitern Velo fahren. Neben einer Gruppe Schaulustiger bremst Biden ab, stellt den linken Fuss auf den Boden – und verliert das Gleichgewicht.

Velo und Präsident kippen in Zeitlupentempo nach rechts, der nun immens wichtige rechte Fuss bleibt im etwas altmodischen Pedalkäfig hängen. Biden hat keine Chance. Er ist gefangen, hilflos legt sich der US-Präsident vor laufenden Kameras lang.

Kein Grund für Häme sondern für Bewunderung

Biden geht es gut. Er trug nur einige Kratzer und Schürfwunden davon, seinen Kopf schützte er mit einem Helm. Das Hochzeitsjubiläum ist gerettet. Und auch die amerikanische Öffentlichkeit atmet auf.

Natürlich nehmen Bidens Gegner den Vorfall zum Anlass für Polemik gegen «sleepy Joe», der manchmal etwas altersmüde wirkt. Lächerlich, denn würden sie Velo fahren, sie wüssten nur allzu gut, wie schnell ein solches Malheur passiert.

Mit dem Velo von Kandersteg ins Bundeshaus

Die Episode erinnert in der Schweiz indes an einen, der besonders gerne Velo fährt. Und bereits zwei Mal mit deutlichen Schürfwunden und Kratzern im Gesicht vor die Medien trat. Ueli Maurer, SVP, liebt das Mountainbikefahren. Und von seinem früheren Wohnort in Kandersteg nahm der unternehmungslustige Bundesrat gerne sogar den 65 Kilometer langen Arbeitsweg nach Bern mit dem Velo in Angriff.

Und da geschah es. Einmal stürzte er mit 70 Kilometer pro Stunde, nachdem ein Ausweichmanöver auf nasser Strasse wegen eines Plastiksäckchens missriet. Und ein anderes Mal wurde ihm ein Stein auf einem Waldweg zum Verhängnis.

Der Moment nach dem Sturz: Biden rappelt sich auf. Keystone

Maurer und Biden nehmen es sportlich. Dabei weiss jeder, wie peinlich es ist, sich diese Blösse vor den Blicken von Passanten zu geben. Man ist hilflos, in einem Moment wie diesem sehr verletzlich. Und da ist es nur menschlich, sich danach aufzurappeln und so zu tun, als wäre nichts.

Genau so hat auch Joe Biden reagiert, er überspielte das Malheur mit demonstrierter Lockerheit. Und so bringt uns diese Randnotiz einen der sonst so unerreichbaren Entscheidträger ein wenig näher. Vor eigener Unzulänglichkeit sind auch sie nicht geschützt, Begleit-Tross hin oder her.

