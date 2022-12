Minus 40 Grad Heftiger Wintersturm sorgt an Weihnachten für Chaos in den USA Viele Menschen in den USA wollen das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten verbringen. Doch ein heftiger Wintersturm durchkreuzt vielerorts die Reisepläne. Für manche enden die extremen Temperaturen tödlich. 24.12.2022, 07.24 Uhr

Schnee und Eis sorgen in den USA für zahlreiche Unfälle. Keystone

Ein heftiges Sturmtief sorgt am Weihnachtswochenende in weiten Teilen der USA für Chaos. Extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind führten zu Stromausfällen in mehr als 1,2 Millionen US-Haushalten, wie die Webseite PowerOutage am Freitagabend (Ortszeit) zeigte. Eis und Schnee brachten die Pläne vieler Reisenden durcheinander: Mehr als 5000 Flüge wurden nach Angaben der Flugdaten-Webseite FlightAware am Freitag gestrichen, fast 9000 waren verspätet. Medienberichten zufolge starben mindestens 13 Menschen bei Verkehrsunfällen. Auf vielen Strassen kam der Verkehr komplett zum Erliegen.

Langes Warten an den Flughäfen: Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Keystone

Mehr als 200 Millionen Menschen hatten am Vorweihnachtstag Unwetterwarnungen erhalten. Betroffen waren zunächst vor allem der Norden und der mittlere Westen des Landes. Doch auch in Bundesstaaten im Süden des Landes gab es Warnungen vor extremem Frost. In der Nacht zum Samstag sollte sich der Sturm mehr in den östlichen Teil der USA verlagern. In den östlichen zwei Dritteln des Landes werde zum Feiertagswochenende «gefährliche Kälte» erwartet, warnte der US-Wetterdienst. Einige Bundesstaaten, darunter New York, riefen den Notstand aus.

US-Medien warnen vor «Bombenzyklon»

«Ich bitte alle, heute Abend nicht auf die Strasse zu gehen, da sich die Bedingungen verschlechtern werden, wenn die Temperaturen im ganzen Bundesstaat weiter sinken. Packen Sie sich warm ein, bleiben Sie drinnen und passen Sie dieses Wochenende auf sich auf», rief die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, die Einwohner auf.

Rettungskräfte sind im Dauereinsatz: In Kansas City kam ein Autofahrer auf den eisigen Strassen von der Fahrbahn ab und stürzte in einen zugefrorenen See. Keystone

US-Medien warnten unter Berufung auf Wetterexperten vor der möglichen Entstehung eines besonderen und schweren Sturms, eines sogenannten «Bombenzyklons». In den Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming seien bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden. In Denver im US-Bundesstaat Colorado fielen die Temperaturen laut Meteorologen beim Durchzug der arktischen Kaltfront innerhalb von 24 Stunden um rund 40 Grad. «Dies ist nicht wie ein Schneetag aus Kinderzeiten», warnte Präsident Joe Biden.

Die Behörden bitten die Bevölkerung, nicht auf die Strasse zu gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Keystone

Chaotische Szenen gab es auch an den Flughäfen. Vor allem Passagiere im Norden, rund um die grossen Seen, mussten Reisen absagen. Die Flughäfen in Chicago und Detroit gehören zu den wichtigsten Drehkreuzen des Landes. Auf einem Video, das der TV-Sender Weather Channel auf seiner Webseite veröffentlichte, war zu sehen, wie eine ganze Armada von Schneepflügen versuchte, das Rollfeld des Chicago O’Hare International Airport freizuschaufeln. (dpa)