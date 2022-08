Migration Migranten als Waffe eingesetzt? Immer mehr Flüchtlinge kommen aus der Türkei nach Griechenland Die EU-Grenzschutzagentur Frontex und die griechische Polizei melden einen starken Anstieg der Migrantenströme aus der Türkei. Athen wirft der türkischen Regierung vor, sie setze Flüchtlinge als Waffe ein. Jetzt will Griechenland die Sperranlagen am Grenzfluss Evros ausbauen. Gerd Höhler, Athen Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Griechische Polizisten am Grenzfluss Evros zur Türkei. Um den Zustrom an Migranten aus der Türkei über den Landweg zu unterbinden, will Griechenland den Grenzzaun jetzt um weitere 80 Kilometer verlängern. Giannis Papanikos / AP

Einen solchen Andrang hat es lange nicht gegeben. Allein am vergangenen Donnerstag versuchten 1500 Menschen, von der Türkei aus über den Grenzfluss Evros in den EU-Staat Griechenland zu gelangen. Das berichtete der griechische Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos am Wochenende im Nachrichtensender Skai. Die Migranten wurden abgewiesen.

Auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex verzeichnet steigende Zahlen. Nach ihren Angaben nahm die Zahl der irregulären Grenzübertritte von der Türkei nach Griechenland und Bulgarien in den ersten sieben Monaten gegenüber dem Vorjahr um 133 Prozent auf 22'601 zu.

Sperranlagen sollen ausgebaut werden

In Griechenland entfällt etwa die Hälfte der irregulären Übertritte auf die Landgrenze zur Türkei, die im nordgriechischen Thrazien grösstenteils entlang des Flusses Evros (türkisch: Meric) verläuft. Diesen Weg wählen die Schleuser immer häufiger, seit die griechische Küstenwache ihre Patrouillen entlang der Seegrenze in der Ägäis verstärkt hat.

Um den Zustrom an der Landgrenze zu stoppen, will Griechenland jetzt dort die Sperranlagen ausbauen. Die Grenze ist 180 Kilometer lang. 38 Kilometer davon sind bereits durch einen stählernen Grenzzaun gesichert. Er soll jetzt um weitere 80 Kilometer verlängert werden, kündigte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Wochenende an.

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis (Mitte-links) zusammen mit der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock (Mitte-rechts) während eines Besuchs eines Flüchtlingscamps in Griechenland in der Nähe von Athen. Yannis Kolesidis / EPA

Griechenland hat dafür Finanzhilfen der EU beantragt. Die Brüsseler Kommission zeigt aber bisher wenig Bereitschaft, sich an den Kosten zu beteiligen. Denn Griechenland steht wegen angeblicher «Pushbacks», also völkerrechtswidriger Zurückweisungen von Migranten an der Grenze zur Türkei, in der Kritik. Die griechische Regierung rechtfertigt ihre rigorose Grenzsicherung unter anderem damit, dass die Türkei ein sicheres Drittland sei und Flüchtlinge dort nicht in Gefahr seien. Es gäbe daher keinen Grund für sie, Asyl in Griechenland zu beantragen.

Migration als Waffe eingesetzt?

Migrationsminister Mitarakis sagte am Wochenende, er sei nicht für ein «geschlossenes Europa». Aber man könne es «nicht der Entscheidung der Schleuser überlassen, wer rein darf», so der Minister. Die griechische Regierung wirft ihrerseits der Türkei so genannte «Push-Forwards» vor.

Im griechischen Kythera gestrandete Migranten. Ippolytos Prekas / AP

Ein Beispiel: Vergangene Woche überquerten 35 Geflüchtete aus Syrien und Palästina den Evros. Die Menschen hatten zuvor eine Woche auf einer zur Türkei gehörenden Insel im Grenzfluss ausgeharrt. Eine der Migrantinnen erklärte der griechischen Polizei, sie seien gegen ihren Willen von den türkischen Behörden aus Istanbul zur Grenze gebracht und dann zur gezwungen worden, den Fluss zu überqueren.

Das griechische Aussenministerium warf nach dem Vorfall der Türkei vor, sie versuche «Migranten als Waffen einzusetzen, um Grenzzwischenfälle zu provozieren». Auch in der Ägäis wächst derweil der Migrationsdruck. Vergangene Woche erreichten binnen eines Tages drei Segeljachten die griechische Insel Kythera. Die Boote kamen von der türkischen Küste und hatten insgesamt 240 Migrantinnen und Migranten an Bord.

