Drei prorussische Separatisten wegen MH17-Abschuss verurteilt

MH17 Gerechtigkeit für die Opfer: Drei prorussische Separatisten wegen Abschuss von Passagierflugzeug zu lebenslanger Haft verurteilt Das Gericht in den Niederlanden verurteilt zwei Russen und einen Ukrainer zu lebenslanger Haft. Eine Mitschuld geben die Richter auch Russland. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 17.11.2022, 18.07 Uhr

298 Menschen, darunter 80 Kinder, kamen beim Absturz von MH17 ums Leben. afp

Acht Jahre ist es her, seit in der Ostukraine eine Passagiermaschine der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH17 abgestürzt ist. Alle 298 Passagiere an Bord, darunter 80 Kinder, kamen ums Leben. Jetzt hat das Gericht sein Urteil gesprochen und drei Schuldige zu lebenslanger Haft verurteilt. Ausserdem gibt es Russland eine Mitverantwortung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am 17. Juli 2014 startete eine Boing 777 von Amsterdam in Richtung Kuala Lumpur. An Bord waren 283 Passagiere, darunter 80 Kinder, und 15 Crewmitglieder. Über dem Gebiet der Ostukraine, wo sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten bekämpften, wurde die Maschine von einer Rakete abgeschossen und stürzte im Gebiet Donezk, nahe der Ortschaft Hrabowe, ab. Relativ schnell stand der Verdacht im Raum: Das Flugzeug wurde von einer Buk-Flugabwehrrakete der prorussischen Separatisten abgeschossen.

Da 193 Passagiere aus den Niederlanden stammten, fand der Prozess in Amsterdam in der Nähe des Flughafens Schiphol statt. epa

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass die Rakete von den prorussischen Rebellen abgefeuert wurde. Das belegten Zeugenaussagen, Fotos des Raketenschweifs und abgehörte Telefonate. Zudem hält das Gericht fest, dass die Rebellen unter der Kontrolle der russischen Regierung standen und das Buk-Raketensystem von der in der russischen Stadt Kursk stationierten 53. Luftabwehrbrigade zur Verfügung gestellt und kurz nach dem Abschuss von MH17 wieder nach Russland zurückverlegt wurde. Die Verurteilten müssen den Opfern eine Entschädigung von mindestens 16 Millionen Euro zahlen.

Dreimal lebenslänglich und einmal Freispruch aus Mangel an Beweisen. Keystone

Bei den wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Personen handelt es sich um zwei Russen und einen Ukrainer. Sie waren 2014 hohe Funktionäre der prorussischen Separatisten. Der bekannteste ist Igor Girkin, ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier mit dem Kampfnamen «Strelkow» und damals «Verteidigungsminister» der selbsternannten Volksrepublik Donezk. Girkin, auf den die Ukraine ein Kopfgeld von 100’000 US-Dollar ausgesetzt hat, soll auch jetzt wieder in der Ukraine kämpfen.

Ein vierter Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die drei Schuldigen wurden in Abwesenheit verurteilt, da Russland eine Auslieferung verweigert. Dass sie ihre Strafen jemals antreten werden, ist unwahrscheinlich. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski begrüsste den Schuldspruch trotzdem. Dieser sei wichtig: «Bestrafung für alle Gräueltaten Russlands, damals und heute, sind nun unvermeidbar», so Selenski.

Hunderte Angehörige der Opfer verfolgten den Prozess vor Ort. Für viele von ihnen waren die acht Jahre seit der Tragödie eine Zeit voller Schmerzen: «Die Wahrheit ist auf dem Tisch – das ist das Wichtigste», sagte Anton Kotte, der seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seinen sechsjährigen Enkel verloren hatte, gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Robbert van Heijningen, dessen Bruder, Schwägerin und Neffe beim Absturz getötet wurden, sprach von einem Akt der Barbarei, den er nie überwinden werde. «Ich bin sehr froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Es ist für uns auch sehr wichtig, dass die Rolle Russlands festgelegt wurde», sagte Piet Ploeg, der Sprecher der Hinterbliebenen, im niederländischen TV.

Piet Ploeg, Sprecher der Angehörigen, verlor seinen Bruder, seine Schwägerin und seinen Neffen. ap

Die russische Regierung lehnt jegliche Verantwortung ab und bestreitet, bei den damaligen Kämpfen in der Ostukraine direkt oder indirekt involviert gewesen zu sein. Den Prozess bezeichnete der Kreml im Vorfeld als «Theateraufführung». In der Vergangenheit versuchte Russland auch, mit gefälschten «Beweisen» und Desinformationskampagnen die Verantwortung auf die ukrainische Regierung abzuschieben.

Aus den Trümmerteilen rekonstruiert: die Maschine der Malaysia Airlines. Keystone

