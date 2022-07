Medienpolitik Frankreich schafft Rundfunkgebühr ab – ein Vorgeschmack auf die Debatte um die Halbierungsinitiative in der Schweiz? Der französische Präsident Macron löst ein erstes Wahlversprechen ein: Gegen die Stimmen der Linken hat die Nationalversammlung die Rundfunkgebühr abgeschafft. Politische Motive sind nicht weit. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 25.07.2022, 11.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

France 2 bringt das Wort des Präsidenten in die Fernsehstube - übt aber zugleich Kritik am "neoliberalen" Kurs von Emmanuel Macron keystone

Die französische Nationalversammlung hat die Rundfunkgebühr am Wochenende mit 165 Stimmen der Mitte und der Rechten gegen 57 Stimmen der Linken in erster Lesung aufgehoben. «Wir geben den Franzosen das Geld zurück», erklärte Regierungssprecher Olivier Véran.

Emmanuel Macron hatte die Abschaffung der Medienabgabe im Präsidentschaftswahlkampf dieses Frühlings versprochen. Diese «redevance» beträgt bisher 138 Euro, bedeutend weniger als in der Schweiz, und ist ein fester Bestandteil der französischen Steuererklärung.

Unpopuläre Rundfunkgebühr

Laut einer Blitzumfrage der konservativen Zeitung Le Figaro begrüssen 78 Prozent der Befragten eine Abschaffung. Die Linke wirft Macron hingegen vor, das Ende der Mediengebühr sei eine Mogelpackung.

Anders als behauptet stärke sie die Kaufkraft der Franzosen nicht: Die TV-Sender France 2, France 3, France 4, France 5, France 24, TV5 Monde, Arte-France, Radio France International (RFI), Radio Bleu sowie einige Übersee-Sender würden nicht privatisiert und ihr Budget von 3,85 Milliarden Euro werde auch nicht gekürzt.

Vielmehr werde es in Zukunft aus der Mehrwertsteuer TVA finanziert. Das heisst von allen Steuerzahlern. Von den 28 Millionen französischen Haushalten zahlen nur noch 23 Millionen die Gebühr. Ausgenommen sind Sozialfälle sowie Menschen ohne TV-Gerät. Diese werden immer zahlreicher: Heute haben 92 Prozent zuhause einen Fernseher stehen, nachdem es vor einem Jahrzehnt noch 98,3 Prozent gewesen waren.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt seit Sonntag auch die neue Frauen-Tour de France. keystone

Jüngere Bürger ziehen heute mobile Bildschirme vor – Computer, Tablets, Handys. Sie verfolgen Filme, Sportanlässe und dergleichen lieber im Streaming, also nicht mehr über die französischen Fernsehkanäle, sondern über das Angebot amerikanischer Grosskonzerne wie Netflix, Amazon oder Disney.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Europa überlegen sich seit langem, wie sie dieser neuen Konkurrenz begegnen können. Die Abschaffung der Rundfunkgebühr verfolgt aber gar nicht dieses Ziel. Macron will sich in erster Linie als Präsident darstellen, der den Franzosen die unbeliebte «redevance» vom Hals schafft.

Die Übertragung der präsidialen TV-Duelle im April teilte sich der Staatssender France 2 mit dem Privatsender TF1. keystone

Viele Medienschaffende verdächtigen den Präsidenten allerdings, ihm gehe es nicht um das Streaming. Vielmehr wolle er die politische Kontrolle über den öffentlichen Rundfunk ausbauen. Über den Staatshaushalt hätte die Regierung mehr Einfluss als via «redevance». Die Zeitung Le Monde bezeichnet die Abschaffung der Rundfunkgebühr als einen «demokratischen Rückschritt».

Filmemacher und Kulturarbeiter laufen ihrerseits Sturm gegen Macrons Vorhaben. Der Drehbuchautor Jacques Kirsner brachte es in einem Zeitungsbeitrag auf den Punkt: «Die Rundfunkgebühr gewährleistet die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Sie abzuschaffen, hiesse, die Finanzierung in die Hände politischer Machthaber zu geben!»

«Gute Nachricht» für die Rechte

Offen gesagt oder nicht, geht es im Hintergrund – ähnlich wie in der Schweiz bei der Halbierungsinitiative der SVP – auch um den politischen Kurs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die vielverfolgte Tagesschau von France 2 gilt wie die meisten öffentlichen Sender als linkslastig.

Der rechte Europa-Abgeordnete Gilbert Collard erklärte, die Abschaffung der Rundfunkgebühr sei eine «gute Nachricht». «Wir werden im Staatsfernsehen sicher weiterhin beschimpft werden, aber wenigstens haben wir nicht mehr das Gefühl, auch noch dafür zahlen zu müssen», erklärte der Weggefährte des rechtsnationalen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour, wie dieser Twitter-Auschnitt zeigt:

Auch wenn die zentralisierte, von oben bestimmte Mediendebatte in Frankreich anders läuft als in der Schweiz, macht sie klar, wie ähnlich in Ländern mit Rundfunkgebühren argumentiert wird. Auch deutsche Medienexperten verfolgten die Debatte um die französische Medienabgaben mit grossem Interesse.

In der Schweiz hatte das Stimmvolk die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren in der «No Billag»-Initiative 2018 abgelehnt. Die neue Halbierungsinitiative der SVP geht finanziell weniger weit wie Macrons Reform. Politisch dürfte sie aber zu einer ungleich hitzigeren Debatte führen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen