Proteste im Iran: Mullahs drohen mit Einsatz der Revolutionsgarde

Massenproteste Jetzt drohen die Mullahs mit ihrer mächtigsten Waffe: Kommt es zum brutalen Einsatz gegen Irans Bevölkerung? Das Regime in Teheran will härter gegen die Massenproteste vorgehen. Doch die Demonstranten ignorieren die Warnung der Revolutionsgarde. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Massenprotest gegen das Regime: Seit Wochen gehen im Iran Tausende Menschen auf die Strasse. Auslöser war der gewaltsame Tod der Iranerin Mahsa Amini in Gefangenschaft der Religionspolizei. AP

Das iranische Regime will härter gegen die Proteste vorgehen, die seit mehr als sechs Wochen die Islamische Republik erschüttern. Die Elitetruppe der Revolutionsgarde, die anders als die Polizei bisher nicht gegen die landesweiten Demonstrationen eingeschritten ist, forderte ein sofortiges Ende der Kundgebungen.

Regimegegner berichteten, in einigen Städten seien Scharfschützen auf Hausdächern stationiert worden. Die Demonstranten lassen sich jedoch nicht einschüchtern und gehen weiter auf die Strasse: An mehreren Dutzend Universitäten protestierten Studenten gegen die Theokratie, wie Oppositionsvertreter mitteilten.

«Heute ist der letzte Tag der Unruhen», warnte der Kommandant der Garde, Hossein Salami, am Samstag. Die Demonstranten sollten sich nicht zu Helfern von USA und Israel machen lassen, sagte er. Teheran macht ausländische Gegner für die Unruhen verantwortlich. «Geht nicht mehr auf die Strasse», sagte Salami. Präsident Ebrahim Raisi sagte nach Angaben des Präsidialamtes, Sicherheit sei seine «rote Linie». Die Regierung werde die «Pläne der Feinde» vereiteln.

Der Kommandant der gefürchteten Revolutionsgarde, General Hossein Salami (Mitte), bei der Beisetzung von Opfern des Anschlages von Schiras. Amir Sadeghian/ EPA

Die Revolutionsgarde mit ihren rund 250'000 Soldaten ist die mächtigste Militärmacht im Iran, untersteht direkt Revolutionsführer Ali Chamenei und versteht sich als Beschützerin des theokratischen Systems. Der 83-jährige Chamenei lässt keine Bereitschaft erkennen, auf die Demonstranten zuzugehen. Proteste in früheren Jahren waren von der Revolutionsgarde niedergeschlagen worden. Im Jahr 2019 erschossen Gardisten, Milizionäre und Polizisten bis zu 1500 Menschen, um Proteste gegen eine Benzinpreiserhöhung zu beenden.

Ajatollah Ali Chamenei. AP

Bei den derzeitigen Protesten hält sich die Garde bisher zurück und setzt lediglich ihre Freiwilligenmiliz Basidsch gegen die Demonstranten ein. Salamis Warnung und Äusserungen anderer Garde-Offiziere könnten aber bedeuten, dass die Zurückhaltung bald enden wird.

Ein Offizier sagte staatlichen Medien, wenn die Demonstrationen weitergingen, könnte die Situation ausser Kontrolle geraten. Bisher setzen Polizei und Basidsch-Milizionäre vor allem Tränengas und Knüppel ein, um Protestkundgebungen zu zerstreuen; Menschenrechtler berichten aber auch über den Einsatz von Schusswaffen. Auch am Sonntag sollen Milizionäre auf Studenten geschossen haben.

Teheran versucht, den Demonstranten die Schuld zu geben

Salami sprach bei der Beisetzung von Opfern des Anschlages von Schiras, bei dem ein mutmasslicher Anhänger des «Islamischen Staates» (IS) am Mittwoch 15 Menschen getötet hatte. Die iranische Führung versucht seit Tagen, der Protestbewegung die Schuld für die Gewalttat von Schiras zuzuschieben. Dagegen beschuldigen einige Oppositionsvertreter das Regime, den Anschlag inszeniert zu haben, um eine gewaltsame Unterdrückung der Proteste zu rechtfertigen.

Tausende Pro-Regierungs-Demonstranten versammelten sich vergangene Woche nach dem Freitagsgebet, um gegen den Terroranschlag von Schiras zu protestieren, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Abedin Taherkenareh/EPA

Eine Inszenierung des Anschlags durch die iranischen Behörden sei unwahrscheinlich, meint der Nahost-Experte Aljoscha Albrecht von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. «Dennoch ist der Zeitpunkt der Attacke nicht ungünstig für das Regime», sagte er unserer Zeitung.

«In jedem Fall dürfte das Regime versuchen, den Anschlag zu nutzen, um Angst zu verbreiten, die Proteste zu diskreditieren und die Opposition zu spalten.»

Am Wochenende stürmte die Polizei mehrere Wohnheime von Universitäten und nahm Studenten fest. Die Justiz begann mit Verfahren gegen festgenommene Demonstranten; allein in der Hauptstadt Teheran wurde Anklage gegen rund tausend Teilnehmer an Protestzügen erhoben.

250 Menschen sind bereits ums Leben gekommen

Seit Beginn der Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in der Gewalt der Religionspolizei am 16. September sind Tausende Demonstranten in Polizeihaft genommen worden. Nach einer Zählung der Exil-Organisation Iran Human Rights sind bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen.

Eine Frau mit einem Plakat, das Mahsa Amini zeigt: Die 22-Jährige starb im September in den Fängen der iranischen Religionspolizei. Ariel Schalit/AP

Trotzdem forderten Demonstranten weiter den Sturz der Islamischen Republik. Oppositionsvertreter veröffentlichten am Sonntag und am Montag zahlreiche Videos von Kundgebungen und Zusammenstössen an Universitäten in allen Landesteilen. Studenten riefen Parolen gegen Revolutionsführer Chamenei und die Basidsch-Miliz. «Das Ziel ist das gesamte System», skandierten Studenten einer Teheraner Universität.

In einigen Clips war zu sehen, wie Demonstranten schiitischen Geistlichen die Turbane vom Kopf schlugen. Die Wut auf die Mullahs sei so gross, dass es für Geistliche gefährlich werde, in Turban und Robe auf die Strasse zu gehen, schrieb der türkische Iran-Experte Arif Keskin auf Twitter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen