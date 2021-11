Massenpanik in den USA Tote und Verletzte bei Musik-Festival von US-Rapper Travis Scott Mindestens acht Menschen sind US-Medien zufolge bei einem Musik-Festival in Houston (Bundesstaat Texas) ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere sind bei dem Astroworld-Festival verletzt worden, wie der Sender CNN am Samstag unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. 06.11.2021, 09.26 Uhr

Travis Scott am ersten Tag seines Astroworld-Festivals, Amy Harris / AP

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. US-Medien zufolge soll das Unglück durch den Massenandrang beim Festival des US-Rappers Travis Scott ausgelöst worden sein. Eine offizielle Stellungnahme der Veranstalter habe am Samstagmorgen zunächst aber noch nicht vorgelegen, berichtete CNN. Auf dem Festival sollten Künstler wie SZA und Bad Bunny auftreten. Rund 50'000 Menschen sollen das Konzert an Freitagabend besucht haben.

Derweil berichtet CNN von mindestens acht Todesopfer. Die genaue Todesursache müsse jeweils noch vom Gerichtsmediziner festgestellt werden, sagte Sam Peña, Leiter der Feuerwehr von Houston, auf einer Pressekonferenz am frühen Samstagmorgen. Laut CNN beschrieb der Feuerwehrchef den Vorfall als «Massenunfall», der damit begann, dass sich die Menschenmenge gegen 21 bis 21.15 Uhr Ortszeit vor der Bühne zu verdichten begann. Dies habe eine gewisse Panik verursacht und führte zu «zahlreichen» Verletzungen.

«Die Leute fingen an, umzufallen, wurden bewusstlos und das verursachte zusätzliche Panik», wird Peña zitiert. Er sagte weiter, dass 17 Personen in örtliche Krankenhäuser gebracht wurden, von denen 11 einen Herzstillstand erlitten. Zudem seien mehr als 300 Personen in einem Krankenlager behandelt worden, das in der Nähe des Festivalgeländes eingerichtet wurde. (dpa/aib)