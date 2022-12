Mutterküsse und Palästinenser: Ahmad Mansour kritisiert Marokko

Marokko Mutterküsse und Palästinenserflaggen: Lassen sich Marokkos Fussballer von Islamisten einspannen? An dieser WM schreiben die Marokkaner Fussball-Geschichte. Dem Extremismus-Experten Ahmad Mansour missfällt das Mitfiebern für den WM-Underdog. Er sticht mit seiner Kritik in ein Wespennest. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fröhliches Tänzchen oder problematische Vorstellung von Ehre? Marokkos Spieler Sofiane Boufal feiert mit seiner Mutter den Sieg gegen Portugal. Luca Bruno / AP

Den Tweet hat er in der Zwischenzeit gelöscht. «So viel Hass wie nun ist mir noch nie entgegengeschlagen», klagt Ahmad Mansour im Gespräch mit dieser Zeitung. Der bekannte deutsch-israelische Integrationsexperte und gern gesehene Talkgast bei Islamismusdebatten nennt «unfassbare Reaktionen und konkrete Drohungen nach diesem Mütter-Tweet».

Was ist geschehen: Marokkos Fussballer waren der Underdog dieser WM, dem die Herzen zuflogen. Als erstes afrikanisches Team an einer WM-Endrunde überhaupt schafften sie es in den Halbfinal. Da war vorerst Schluss. Im Spiel um Platz 3 gegen die Kroaten am Samstag können die Marokkaner immerhin den Ehrenplatz erreichen.

Gebaren der Spieler als «Ausdruck patriarchalen Denkens»

Die Bilder der betenden, sich in den Armen liegenden und mit Palästinenserflaggen feiernden Marokkaner gingen jedenfalls um die Welt. Auch dasjenige des Tänzchens von Spieler Sofiane Boufal mit seiner verschleierten Mutter. Oder diejenigen, die zeigen, wie die Spieler und der Trainer ihre Mütter auf die Stirn küssen.

Mit diesem Tweet stach Ahmad Mansour in ein Wespennest. Screenshot Twitter

Die Bilder fand Ahmad Mansour problematisch. Er twitterte: «Bei aller Liebe zu den Müttern weltweit: Diese Verehrung, man kann es schon als Unterwerfung bezeichnen, gegenüber den Müttern der marokkanischen Spieler ist Ausdruck patriarchalischen Denkens und Erziehungsmethoden und muss psychologisch kritisch betrachtet werden.»

Die Worte sassen. Es folgten «die unfassbaren Reaktionen». Wir lassen die üblen Beschimpfungen an die Adresse Mansours an dieser Stelle aus. Doch «Unterwerfung» und «Ausdruck patriarchalischen Denkens» – ist die Wortwahl nicht übertrieben, verletzend gar, Herr Mansour?

Der Mann, der in Israel als Sohn arabischer Israeli aufwuchs, im muslimisch-radikalen Milieu verkehrte und sich später davon löste, rudert im Gespräch etwas zurück und betont, es störe ihn nicht, wenn Spieler mit ihren Müttern feierten. «Das ist an sich wunderschön zuzusehen. Die Bilder werden aber hochemotionalisiert und von arabischen Medien instrumentalisiert. Die Mutter wird heroisiert, wird zu einer Heiligen und Unantastbaren gemacht. Und das ist die Kehrseite der patriarchalen Struktur.» Was Mansour damit meint: Dieselben Mütter wären in ihrer Kultur nicht in der Lage, die Leistung ihrer Töchter ähnlich zu feiern. «Die meisten würden ihren Töchtern den Sport gar nicht erst erlauben.»

Zidanes legendärer Kopfstoss gehört zum selben Verhaltensmuster

Ein weibliches Familienmitglied zu einer Unantastbaren und zu einer Heiligen machen – zwangsläufig kommt einem Zinedine Zidane in den Sinn, der nach einer Beleidigung seiner Schwester durch den italienischen Gegenspieler Marco Materazzi im WM-Final 2006 zum Kopfstoss ansetzte. Der algerisch-stämmige Franzose Zidane beendete das Turnier und die Karriere mit einer roten Karte.

Es ist eine Vorstellung von Ehre, die Mansour aus seiner Arbeit zur Integration von arabischen Jugendlichen in Deutschland gut kennt. «Gerade junge Muslime haben sehr problematische Ehrvorstellungen, sie müssten ihre Mütter oder Familien schützen», sagt er. Das führe dazu, dass eine ganze Generation von muslimischen Jugendlichen Mühe hätten mit Ablöseprozessen vom Elternhaus. Was wiederum schwer vereinbar sei mit der individualisierten Leistungsgesellschaft in Westeuropa.

Das Problem der Flagge: Ist das Hochhalten der Palästina-Farben durch die Marokkaner eine Provokation? Martin Meissner / AP

Diese fehlende Integrationsfähigkeit erkennt Mansour in den «Gesten der Unterwerfung vor der Mutter» der Marokkaner wieder. Instrumentalisiert würden die Bilder von Islamisten, die solch traditionelle Rollenbilder zementieren wollen – und vom Emirat Katar. Damit kommt Mansour auf die Palästinaflagge zu sprechen, mit der die marokkanischen Spieler feierten. Laut Mansour nicht weniger als eine gefährliche Provokation gegenüber der offiziellen marokkanischen Politik und Israel. Dazu muss man wissen, dass Marokko als eines von wenigen arabischen Ländern den Staat Israel offiziell anerkennt. Gerade der WM-Gastgeber Katar spiele dabei eine perfide Rolle, sei das Emirat doch gegen friedliche Beziehungen zwischen der arabischen Welt und Israel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen