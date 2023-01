Marder, Bradley und der Franzose: Das taugen die Panzer für Kiew

Ukraine-Krieg Marder, Bradley und der kleine Franzose mit der grossen Kanone: Das können die neuen Panzer für die Ukraine wirklich Der Westen macht mit der Lieferung von Schützen- und Spähpanzern an die Ukraine einen entscheidenden Schritt. Obwohl die Geräte bereits Jahrzehnte alt sind, können sie den Russen empfindliche Verluste zuführen. Und kommen nun auch die grossen Biester wie der Leopard II? Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 06.01.2023, 11.55 Uhr

Können auch russischen T-72-Panzern gefährlich werden: leichte Aufklärungspanzer AMX-10 RC mit ihrer 105-mm-Kanone. Jeremy Bessat/AP

Nun geht es plötzlich schnell: Nach der Ankündigung von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der Ukraine eine nicht näher genannte Anzahl an AMX-10-RC-Spähpanzern zu liefern, bewegen sich auch Deutschland und die USA und liefern Kiew neues Material im Abwehrkampf gegen Russland. Konkret: Den deutschen Schützenpanzer Marder und das amerikanische Pendant Bradley. Das können die drei:

Mobil und schnell: der AMX-10 RC. Davric/Wikipedia

Der Späh- und Aufklärungspanzer AMX-10 RC ist mit seinem 6x6-Radantrieb ein hochmobiles, gepanzertes Leichtgewicht von 14 Tonnen, mit dem man schnell an die Front kommt und gegnerische Positionen auskundschaftet. Nichtsdestotrotz sollte der seit den 1970er-Jahren gebaute Franzose nicht unterschätzt werden: Seine 105-Millimeter-Kanone ist für die geringe Gesamtgrösse eigentlich überdimensioniert und kann, wenn sie sie am richtigen Punkt erwischt, auch russischen T-72-Panzern gefährlich werden.

Frankreich besitzt noch rund 250 AMX-10-RC-Panzer. Sein Nachteil: Die Panzerung schützt weniger als jene von «echten» Kampfpanzern. Und: Der Radantrieb sorgt zwar für hohe Geschwindigkeiten und Mobilität. Im Gelände, gerade wenn es wie in der Ukraine im Frühling sumpfig ist, ist er eher ungeeignet.

Gibt es auf Halde in Deutschland. Chris Emil Janãxen/Imago

Lange ziemte sich Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber jetzt gibt er den Weg frei für den deutschen Schützenpanzer Marder. Rund 100 Exemplare stehen eingelagert bei der deutschen Industrie bereit, wobei ein Teil schon Griechenland versprochen wurde. Der Marder wurde im Kalten Krieg entwickelt und ist seitdem kontinuierlich modernisiert worden. Welches Modell Deutschland nun genau liefern will, ist nicht bekannt.

Der Marder ist 35 Tonnen schwer, verfügt über einen 600 PS starken Kettenantrieb und ist mit einer 20 Millimeter Kanone ausgerüstet. Er kann aber auch Panzerabwehr-Lenkwaffen wie die Milan abschiessen. Und vor allem: Der Marder kann bis zu sieben Soldaten an die Front transportieren und ihnen durch seine gute Panzerung Schutz bieten. Er ist also ein Mittel zur Unterstützung der Infanterie.

Kampferprobt: der US-Schützenpanzer Bradley. Karolis Kavolelis/Imago

Der nach dem US-Zweitweltkriegsgeneral Omar Bradley benannte Schützenpanzer ist das amerikanische Pendant zum Marder. Er verfügt mit einer 25-Millimeter-Kanone aber nochmals über etwas mehr Durchschlagskraft. Das Hauptgeschütz kann bis zu 200 Schuss pro Minute abgeben und gegen Infanterie oder leichtgepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden. Von der Seite des schwenkbaren Turms kann auch der Bradley panzerbrechende Lenkwaffen abschiessen.

Die USA besitzen Tausende der in den 80er-Jahren entwickelten Fahrzeuge in verschiedenen Versionen, die in den Irakkriegen breit eingesetzt wurden und sich bewährt haben. Der Bradley kann neben drei Mann Besatzung aus Kommandant, Fahrer und Richtschütze bis zu sieben Infanteristen mitführen. Die Ukraine verfügt bereits über die von westlichen Verbündeten gelieferte Vorgängerversion M113 Schützenpanzer. Der Bradley wird aber nochmals ein Zugewinn an Schutz, Feuerkraft und Mobilität bringen.

Verteidigungsexperte Carlo Masala: Kampfpanzer kommen aufs Tapet

Aber warum liefert der Westen erst jetzt, nach beinahe einem Jahr, das Kriegsgerät, welches die Ukraine schon lange fordert? Laut Carlo Masala, deutscher Militärexperte und Dozent an der Bundeswehruniversität München, hat der in den letzten Wochen von Russland eskalierte Raketenkrieg gegen die Ukraine den Ausschlag gegeben: «Man hatte den Eindruck, Russland will die Ukraine in die Steinzeit zurückbomben», so Masala im Interview mit dem ZDF.

Zweitens sei nun endgültig klar geworden, dass Russlands Präsident Putin nicht über Frieden verhandeln werde, wenn die Ukraine die Annexion der besetzten Gebiete nicht anerkenne. In dieser Kombination sei die selbstgesteckte Linie, keine modernen westlichen gepanzerten Systeme zu liefern, dann gefallen.

Der Hauptgewinn für die Ukraine mit den nun in Aussicht gestellten, leichten Panzern sei, dass Soldaten schnell und geschützt an die Front verschoben werden könnten. Entscheidend sei, dass nun die Ausbildung schnell vonstattengehe und die Ukrainer das Gerät schnell einsetzen könnten, so Masala.

Der «Tabubruch» werde aber auch dazu führen, dass man auch die Lieferung von schweren Kampfpanzern in den kommenden Monaten diskutieren werde, so der Verteidigungsexperte. Dazu gehören der Leopard II, der französische Leclerc oder der amerikanische Abrams. Diese wären im wortwörtlichen Sinne nochmals ein anderes Kaliber.

Einer der modernsten Panzer der Welt: Leopard II. Sean Gallup/Getty

Der deutsche Panzer Leopard II wird zwar schon seit Ende der 1970er-Jahre gebaut, aber er ist mit seinen verschiedenen Versionen immer noch einer der modernsten und agilsten Panzern der Welt. Die Schweizer Armee setzt ebenfalls auf den 65 Tonnen schweren Panzer mit seiner 120-Millimeter-Kanone, die aus drei Kilometern Entfernung den Gegner zielgenau treffen kann.

Der Leopard II wäre russischen Panzern klar überlegen. Verschiedene europäische Staaten setzen den Leopard II ein. Vor einigem Monaten gab es in Spanien Bestrebungen, der Ukraine Leos zu übergeben. In Finnland forderten diese Woche Parlamentarier, der Ukraine Leopard II zu liefern.

Hauptpanzer der US-Armee: M1 Abrams. Nurphoto/Getty

Der Abrams ist der Hauptkampfpanzer der US-Armee. Er ist ungefähr gleich schwer wie der Leopard II und verfügt ebenso über eine 120-Millimeter-Kanone sowie ein grosskalibriges Maschinengewehr. Der Abrams agiert gewöhnlich in Kombination mit dem Bradley. Im Irakkrieg vernichteten die Amerikaner mit diesem Duo Hunderte Panzer sowjetischer Bauart, wie sie Russland nun auch in der Ukraine einsetzt. Bis jetzt hat US-Präsident Joe Biden noch nie offen davon gesprochen, der Ukraine Abrams-Panzer zu schicken.

Effizient, aber wird nicht mehr produziert: französischer Leclerc. Marcin Bielecki/EPA

Der französische Hauptkampfpanzer Leclerc gehört in dieselbe Gewichtsklasse wie der Leopard und der Abrams. Ende vergangenen Jahres fragte die Ukraine Frankreich offiziell an, Leclerc zu liefern. Frankreichs Armee soll noch ungefähr 220 einsatzbereite Leclerc besitzen. Die Produktion wurde aber eingestellt und auch bei den Ersatzteilen mangelt es, weshalb Frankreich seine Panzer vorerst für sich behalten dürfte.

