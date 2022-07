Übersicht: Abtreibungsrechte in Europa

Schwangerschaftsabbruch Malta, Andorra und Liechtenstein schneiden schlecht ab: Das Recht auf Abtreibung ist auch in Europa alles andere als gesichert Während die Welt auf die Abschaffung des Abtreibungsrechts in den USA blickt, erregt ein Fall auf Malta Aufmerksamkeit: Der Albtraum, den eine Frau dort erlebte, zeigt, dass das Thema auch in Europa umstrittener ist als viele Bürger glauben. Ein Überblick. Virginia Kirst, Rom Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Prudente, 38, mit ihrem Partner Jay Weeldreyer. .Jay Weeldreyer / AP / keystone-sda.ch

Andrea Prudente erlebte während ihres Urlaubs auf Malta einen Albtraum: Die US-Amerikanerin war in der 16. Woche schwanger, als ihre Fruchtblase nach starken Blutungen platzte. Im Spital erfuhr sie erst, dass ihr ungeborenes Baby keine Überlebenschancen hat. Dann sagten die Ärzte ihr, dass sie keine Abtreibung durchführen würden, solange das Herz des Kindes noch schlägt – trotz des grossen Risikos einer lebensbedrohlichen Infektion für Prudente.

Grund ist das Abtreibungsverbot in Malta, das strengste Gesetz Europas: Es stammt aus dem Jahr 1850 und verbietet Abtreibungen unter Androhung von Gefängnisstrafe für Schwangere und Ärzte selbst dann, wenn das Leben der Mutter ohne den Eingriff in Gefahr sein könnte. Prudentes Rettung war ihre Reiseversicherung, die schliesslich einen Krankentransport nach Spanien bezahlte, wo der Eingriff durchgeführt werden konnte.

Veraltete Gesetze und unnötige Hindernisse

Dass mitten in Europa Abtreibungen nach einem Gesetz von vor über 170 Jahren geregelt werden, überrascht Viele, die den Kontinent für einen Vorreiter auf dem Gebiet halten. Die US-Organisation Center for Reproductive Rights etwa schreibt, dass die europäischen Länder sich seit 80 Jahren stets in Richtung fortschrittlicherer Abtreibungsgesetze bewegt hätten. Und auch das Europäische Parlament hat den sicheren Zugang zu Abtreibungen als Menschenrecht bezeichnet.

Doch die Realität sieht komplizierter aus, wie Neil Datta, Generalsekretär des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), erklärt: «Das Recht auf Abtreibung ist in Europa nicht so geschützt, wie viele Bürger glauben.» In vielen Ländern seien die Gesetze veraltet und in manchen gebe es eine Reihe unnötiger Hindernisse, die den Zugang zu Abtreibungen erschwerten, für die es aber keine medizinische Notwendigkeit gebe.

Malta, Andorra und Liechtenstein fallen negativ auf

Natürlich sei es wichtig, dass Frauen vorab über die Durchführung der Abtreibung informiert würden, sagt Datta. Doch sie etwa zu einem Beratungsgespräch und einer Wartefrist zu zwingen, impliziere, dass sie allein nicht in der Lage seien, diese Entscheidung zu treffen, kritisiert er. Um konkret zu zeigen, was Länder verändern sollten, veröffentlichte seine Organisation den «Atlas zur Abtreibungspolitik in Europa».

Negativ fallen darin vor allem die Kleinstländer wie etwa Malta, Andorra und Liechtenstein auf: In dem Ranking, das den rechtlichen Status des Zugangs zu Abtreibungen mit 0 bis 100 Prozent bewertet, erhalten Malta und Andorra – wo Abtreibungen unter allen Umständen verboten sind – 0 Prozent, Liechtenstein 11 Prozent. Datta erklärt: «Diese Mikrostaaten sind alle sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden. Teils beziehen sie ihre Legitimität, als Staat zu existieren, aus diesen Verbindungen, daher orientieren sie auch ihre Gesetze am Wertekanon der Kirche.»

Auch Polen sticht mit 16 Prozent und tiefroter Färbung hervor: Dort hatte das Verfassungsgericht 2020 fast alle Ausnahmeregeln des ohnehin schon strengen Abtreibungsgesetzes aufgehoben. Seitdem ist ein Schwangerschaftsabbruch auch dann verboten, wenn der Fötus schwer geschädigt ist.

Die Schweiz schneidet ordentlich ab

Schwierig ist die Lage in Italien: Dort haben Frauen zwar seit 1978 Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. In der Realität existieren jedoch Regionen, in denen es praktisch unmöglich ist, dieses Gesetz in Anspruch zu nehmen. Grund dafür sind Ärzte, die sich aus Gewissensgründen dem Durchführen von Abtreibungen verweigern. Doch es gibt auch viele Beispiele für europäische Länder, in denen es gut läuft: Etwa Schweden, das mit 94 Prozent am besten abscheidet, aber auch Norwegen und Frankreich erreichen Werte über 80 Prozent. Positiv hebt Datta Länder hervor, in denen es korrekte Informationen über Schwangerschaftsabbrüche gibt, die von Regierungsquellen gedeckt sind.

Zu ihnen gehört auch die Schweiz, die im Ranking mit 76 Prozent in die grüne Kategorie eingeteilt worden ist. So beurteilt der Atlas positiv, dass Regierung und NGOs nicht nur korrekte Informationen über Abtreibungen zur Verfügung stellen, sondern die Regierung auch aktiv gegen Falschinformationen vorgeht. Unterschiede zur Gruppe der Spitzenländer liegen etwa darin, dass es in der Schweiz kein Gesetz gibt, das Abtreibungen legalisiert, sondern nur ein Gesetz, das diese unter bestimmten Umständen straflos macht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen