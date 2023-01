Italien: Mafia-Pate Messina Denaro in Palermo verhaftet

Mafia Der letzte Super-Pate der Cosa Nostra wandert hinter Gitter – die Spur des Geldes führt in die Schweiz Nach einer 30-jährigen Flucht ist Matteo Messina Denaro in Palermo verhaftet worden. Der 60-jährige Mafioso aus Trapani war der meistgesuchte Verbrecher Italiens und der letzte mächtige Boss der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia. Dominik Straub, Rom Jetzt kommentieren 16.01.2023, 16.45 Uhr

Ein historischer Tag: Mafia-Boss Matteo Messina Denaro wird in Palermo von Carabinieri abgeführt. Carabinieri / AP

Messina Denaro stand zusammen mit zahlreichen anderen Bürgerinnen und Bürgern in einer Schlange vor der Privatklinik «La Maddalena» in Palermo, als ein Grossaufgebot von Carabinieri zuschlug. Der Super-Pate der Cosa Nostra, seit langem an Krebs erkrankt und mit einem Nierenleiden, wollte sich unter falscher Identität offenbar für einige Untersuchungen im Hinblick auf eine Chemotherapie anmelden.

Er versuchte noch eine letzte Flucht - vergeblich. Bevor die Handschellen zuschnappten, fragten ihn die Carabiniere, wie er heisse. «Mein Name ist Matteo Messina Denaro», habe der Gesuchte, der eine Wollmütze und eine dicke braune Lederjacke trug, den Fahndern lapidar geantwortet. So endete die lange Flucht des letzten und gefährlichsten Bosses der sizilianischen Mafia - genau dreissig Jahre nach der Verhaftung von Toto Riina, des damaligen Superpaten an der Spitze der Cosa Nostra.

Messina Denaro war umgehend nach der Verhaftung Riinas untergetaucht - und spätestens nach der Festnahme von dessen Nachfolger Bernardo Provenzano im Jahr 2006 galt der schmächtige Gangster aus Castelvetrano in Nordwest-Sizilien als der Boss der Bosse der Cosa Nostra.

Der erste Mord mit 18 Jahren

Der Sohn des lokalen Paten «Don Ciccio» hatte schon als 18-Jähriger seinen ersten Mord begangen und brüstete sich damit, dass man mit seinen Opfern «einen ganzen Friedhof füllen» könnte. Bei den Mordanschlägen Anfang der Neunzigerjahre gegen die Mafiajäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino zählte der damals erst 30-jährige Messina Denaro bereits zum engeren Führungszirkel der Cosa Nostra.

Auch bei den Bombenanschlägen in Rom, Florenz und Mailand im Sommer 1993, bei denen zehn Menschen ums Leben kamen und mehr als hundert verletzt wurden, war er beteiligt gewesen. Insgesamt soll Messina über fünfzig Morde selber begangen oder diese in Auftrag gegeben haben. In Abwesenheit wurde er deswegen zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Der Name Denaro bedeutet auf italienisch «Geld» – und dies hatte im Leben des Messina Denaro immer eine zentrale Rolle gespielt. In seiner Jugend fuhr er Porsche-Sportwagen; am Handgelenk trug er goldene Rolex-Uhren. Auch sein Image als Playboy pflegte der Spross des mächtigsten Mafia-Clans von Trapani sorgfältig.

Zu seinen Opfern zählte auch ein Hoteldirektor in Castelvetrano, in dessen Betrieb eine Österreicherin gearbeitet hatte, in die sich der damals noch junge Mafioso verliebt hatte: Messina, der mit einigen Freunden immer wieder im Hotel aufgekreuzt war, um der «ragazza» den Hof zu machen, wurde vom Direktor weggewiesen, weil dieser die Präsenz der Gangster als rufschädigend empfunden hatte. Der Hotelier bezahlte seinen Mut mit dem Leben; seine Leiche wurde im Meer versenkt.

Drohung, Erpressung und Schmiergelder

Das Untertauchen vor dreissig Jahren hinderte Messina Denaro nicht daran, ein weit verzweigtes Wirtschafts- und Finanzimperium aufzubauen - mit Drohung und Erpressung aus dem Hintergrund, aber auch durch Schmiergeldzahlungen an korrupte Politiker.

«Diabolik», wie Messina Denaro wegen seiner Kaltblütigkeit und in Anlehnung an ein bekanntes italienisches Comic-Heft genannt wurde, investierte über Strohmänner grosse Summen in die legale Wirtschaft, mit Vorliebe ins Baugewerbe und in die vom Staat massiv subventionierte Windkraft. Aber auch Olivenöl-Produzenten und Supermärkte gehörten zu seiner mafiösen Holding. Das Vermögen des Super-Paten wird auf 4 bis 5 Milliarden Euro geschätzt - obwohl die italienische Justiz im Laufe der Jahre unzählige Vermögenswerte und Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Euro konfisziert hatte.

Die Spur des Geldes führt in die Schweiz Super-Boss mit Verbindungen nach Lugano Giovanni Domenico Scimonelli, genannt «Mimmo», geboren 1967 in Locarno, war ein enger Vertrauter des Super-Bosses. Er lebte 20 Jahre lang in der Schweiz, bevor er nach Partanna in Sizilien übersiedelte, wo er zwei Supermärkte und einen Weinhandel übernahm. Er wurde dort der Boss der lokalen «Familie». Laut italienischen Ermittlern besass Scimonelli den «Schlüssel zum Tresor» von Messina Denaro, und dieser Tresor befand sich demnach in der Schweiz. Um die Geschäfte und Konten des Super-Bosses zu betreuen, reiste der Boss von Partanna immer wieder nach Lugano. Von Kreditkarten von diversen Banken und Tarnfirmen ist die Rede. Die Schweizer Bundesanwaltschaft führte ein Verfahren, das sie allerdings später einstellte. Scimonelli war auch als «Briefträger» zwischen dem untergetauchten Boss und anderen hohen Mafiosi tätig. Scimonellli wurde 2021 zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Unter anderem, weil er einen Mord in Auftrag gegeben habe. (hay)

Messina Denaro war nach der Verhaftung der beiden Super-Paten Toto Riina und Bernardo Provenzano aus Corleone der letzte Vertreter der Generation der «prima grandezza», also der Cosa Nostra, die gezielt und in grosser Zahl Mitglieder der staatlichen Behörden und Institutionen ins Visier genommen hatten - Politiker, Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamte, aber auch Priester und Journalisten.

Mit der Verhaftung schliesst sich ein Kreis: Riina und Provenzano sind inzwischen im Gefängnis gestorben, nun ist auch ihr schwerkranker Nachfolger Messina Denaro hinter Gitter. Die Mafia ist politisch und wirtschaftlich nach wie vor einflussreich und mächtig, aber sie mordet (fast) nicht mehr: In den 80er- und 90er-Jahren starben in Italien jedes Jahr durchschnittlich 500 bis 600 Menschen durch die Hand der Clans, im Rekordjahr 1991 zählte man über 1900 Tote. Heute liegt die Zahl der Mafia-Morde noch bei knapp zwei Dutzend jährlich.

Wie sehr sich das Klima geändert hat, zeigte sich auch an der Reaktion der zufällig Anwesenden bei der Verhaftung: Sie applaudieren, als sie merkten, wen die Carabinieri gerade verhaftet haben. Das hätten sich vor einigen Jahren nur wenige getraut. «Heute ist ein Tag zum Feiern, denn wir können unseren Kindern sagen: Man kann die Mafia schlagen»: So kommentierte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Coup der Carabinieri.

