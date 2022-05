London «Gewöhn’ dich dran, du bist im Gefängnis»: Wie Boris Becker seine erste Knast-Woche erlebte Tennislegende Boris Becker (54) hat die erste Woche hinter sich. So läuft sein neues Leben im «Horror-Knast» ab. Sebastian Borger, London 07.05.2022, 05.00 Uhr

Frank Augstein / AP

Die erste Woche ist überstanden, langsam gewöhnt sich der Gefangene an die Knastroutine in Wandsworth (Süd-London). Was Boris Becker seit seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung erlebt, unterscheidet sich wenig von den Erfahrungen anderer in seiner Situation: Männer in der Lebensmitte ohne frühere Erfahrungen mit der Strafjustiz, für schuldig befunden nicht wegen Gewaltdelikten, sondern betrügerischen Aktivitäten.

Über das Befinden des 54-Jährigen geben jene, die ihm nahestehen, öffentlich keine Auskunft. Das ist gewiss auch gut so: Auf kaum etwas reagieren die Behörden empfindlicher als auf unerlaubte, auch indirekte Medienkontakte. Der neue Gefangene tut gut daran, sich möglichst reibungslos in den Knastablauf einzufügen. «Höflich sein, kooperativ, kein Aufsehen erregen», lautete Denis MacShanes Motto.

Dem früheren Labour-Abgeordneten, damals 65, waren falsche Abrechnungen über Reisen im Auftrag seiner Partei zum Verhängnis geworden, was ihn kurz vor Weihnachten 2013 ins Gefängnis Belmarsh im Osten Londons brachte. Der riesige Komplex, derzeitiger Aufenthaltsort des Wikileaks-Gründers Julian Assange, enthält auch einen Hochsicherheitstrakt für Terror-Gefangene, Kategorie A genannt.

Julian Assange ist gerade im Gefängnis Belmarsh. Frank Augstein / AP

Ganz so schlimm geht es in Beckers vorübergehender Bleibe Wandsworth, Kategorie B, nicht zu. Unter den normalerweise rund 1600 Gefangenen befinden sich freilich auch dort schwerkriminelle Gewalttäter. Nicht nur deshalb eilt dem Mitte des 19. Jahrhunderts gebauten Gefängnis ein Ruf als «Horror-Knast» voraus. Zu den Gruselfaktoren zählt auch die Vergangenheit von Wandsworth – als Hinrichtungsstätte: Bis 1961 landeten hier 135 Menschen am Galgen. Eine der dazu genutzten Hallen dient mittlerweile als Speisesaal, in der Zelle, in der die Verurteilten ihre letzten Minuten auf Erden verbrachten, wird heute Tee gekocht.

Überfüllung und Ungeziefer

Im jüngsten Bericht der zuständigen Aufsichtsbehörde über das «Gefängnis Ihrer Majestät» (Her Majesty’s Prison, kurz HMP) Wandsworth war von Überfüllung und Ungeziefer die Rede – freilich ein Vorwurf, der sich den meisten der teils 150 und mehr Jahre alten Verwahranstalten von England und Wales machen lässt.

Mit Stand von dieser Woche waren sie von 79729 Menschen bevölkert. Kein anderes Land Westeuropas verurteilt auch nur annähernd so viele seiner Bewohner zu Haftstrafen wie die Brexit-Insel. Die Gefängnisse leiden an chronischer Überfüllung, immer wieder kommt es zu gewalttätigen Unruhen, Selbstverletzungen und Suiziden. Angriffe auf das Aufsichtspersonal sind häufig.

Wie in den meisten vergleichbaren Gefängnissen finden sich auch in Wandsworth viele Analphabeten, Drogensüchtige, psychisch Kranke. Die Nacht ruft allerlei Dämonen hervor, weshalb frühere Insassen von häufigen Störungen durch wild schreiende oder hämmernde Männer berichten.

6,5 Quadratmeter für zwei Personen

Seine erste Woche hat Bankrotteur Becker in einem Flügel für Neuankömmlinge verbracht. Seine 6,5 Quadratmeter grosse Zelle teilt er normalerweise mit einem Leidensgenossen.

Natürlich steht der weltweit bekannte Promi unter besonderer Beobachtung durch Mitgefangene und Vollzugsbeamte, schon deshalb, weil die wenig skrupellosen Londoner Boulevardblätter gutes Geld zahlen für Inte­ressantes, aus dem sich eine Schlagzeile basteln lässt.

Ausführlich dokumentierten sie sowie die deutschen bunten Blätter in der vergangenen Woche das Anstaltsleben: vom Frühstück (Cornflakes und Toast) übers Mittagessen um 11.30 Uhr mit mindestens je einer vegetarischen sowie einer Halal-Option bis zur Gemeinschaftsdusche, auf die Becker lediglich zweimal die Woche Anspruch haben soll. Die Toilette in der Zelle hat wenigstens eine Trennwand, aber Privatsphäre sieht anders aus. «Gewöhn’ dich dran, du bist im Gefängnis» – diesen Satz hören Neulinge wie Becker häufig.