Ein Meer aus Koffern: Gepäck-Hölle am Flughafen Heathrow

Am Freitag ist es am Londoner Flughafen Heathrow zu Problemen mit dem Gepäcksystem gekommen. In der Folge stapelten sich im Terminal 2 Hunderte Koffer und Taschen. Viele Flugpassagiere mussten ohne ihr Gepäck abreisen.