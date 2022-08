Es ist Zeit, Russlands Schwäche zu erkennen: Leitartikel

Leitartikel zum Ukraine-Krieg Es ist Zeit, Russlands Schwäche zu erkennen Noch nie zuvor konnte sich die Öffentlichkeit so gut und umfassend über einen Krieg informieren wie im Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine. Trotzdem stossen Propaganda und Fehlinformationen immer noch auf offene Ohren - auch in der Schweiz. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Soldat der ukrainischen Nationalgarde richtet seine Waffe gegen russische Flugzeuge. Bild: Vyacheslav Madiyevskyy/Getty

Heute wird der Krieg in der Ukraine ein halbes Jahr alt. Und zugleich ist der 24. August der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Kiew erwartet deshalb russische Raketenschläge gegen ukrainische Städte. Niemand hätte aber vor sechs Monaten, als Putin den Angriff befahl, überhaupt davon geträumt, dass sich das Land so lange halten kann.

Allein schon diese Erkenntnis wäre Anlass genug, vorgefasste Meinungen endlich in Frage zu stellen.

Widerlegt ist zum Beispiel die Behauptung, die Nato-Osterweiterung habe Russland zum Angriff provoziert. Präsident Putin und andere Kreml-Grössen haben inzwischen klar durchblicken lassen, dass es ihnen einzig um Russlands imperiale Ansprüche geht, um die Renaissance des sowjetischen Grossreichs.

Das Mantra der Putin-Versteher ist widerlegt

Widerlegt ist auch das Mantra vieler Putin-Versteher, wonach die an Kiew gelieferten Waffen Moskau dazu verleiten könnten, den Krieg eskalieren zu lassen und möglicherweise sogar Nato-Staaten in Osteuropa zu attackieren.

Nichts dergleichen ist geschehen, im Gegenteil: Die in letzter Zeit von der Ukraine eingesetzten hochpräzisen Raketen aus den USA und andere westliche Artilleriesysteme haben die russischen Invasionstruppen geschwächt, den Vormarsch im Donbass gestoppt und die Russen an der Südfront in die Defensive getrieben.

Ungestraft zerstören die Ukrainer inzwischen russische Militärflugplätze, Munitionsdepots und Kommandoposten aus der Ferne, und Russland kann nichts dagegen tun. Ausser mit seinen unpräzisen und wenig zuverlässigen Raketen und Marschflugkörpern ukrainische Städte anzugreifen. Militärisch haben diese Schläge aber wenig Wert, solange sie nicht die ukrainische Waffenproduktion, strategisch wichtige Infrastruktur oder Nachschubkolonnen treffen.

Dass ukrainische Kampfjets nach einem halben Jahr Krieg immer noch auf Flugplätzen starten und landen können, ist ein klares Zeichen des russischen Unvermögens, diesen Waffengang für sich zu entscheiden.

Westliche Waffenlieferungen sind entscheidend

Waffenlieferungen verlängerten nur das Leiden der Zivilbevölkerung, lautet ein anderes Mantra, denn die Ukraine werde den Krieg sowieso verlieren. Auch das ist falsch. Dank der westlichen Waffen konnten die Ukrainer den grössten Teil ihres Territoriums vor der russischen Barbarei, den Massakern, Verhaftungen und Deportationen bewahren. Jene Städte, welche die Ukrainer wie Kiew erfolgreich verteidigten, sind weitgehend unzerstört. Daran ändern auch gelegentliche Raketenangriffe der Russen nichts.

Dass die Russen überhaupt weitreichende Raketen und Marschflugkörper gegen ukrainische Städte einsetzen, ist ein implizites Eingeständnis ihres Versagens. Wo ist denn die hochgelobte, angeblich so moderne russische Luftwaffe? Man hört und sieht von ihr wenig, weil sie es bis heute nicht geschafft hat, die starke ukrainische Flugabwehr auszuschalten. Nach wie vor verfügt Russland nicht über die Luftüberlegenheit.

Moskau hat sich in den ukrainischen Sumpf und damit in ein Desaster manövriert, aus dem es so schnell keinen Ausweg gibt. Der Krieg könnte also noch lange dauern, aber solange der Westen Waffen liefert, Kiew finanziell unter die Arme greift und sich um Millionen Flüchtlinge kümmert, arbeitet die Zeit für die Ukraine.

Die Wirtschaftssanktionen zeigen Wirkung

Trotz sprudelnder Erdöleinnahmen befinden sich Russlands Investitionen im freien Fall, und die Industrieproduktion ist eingebrochen. Das wirkt sich auch auf die Rüstungsindustrie aus. Warum sonst müsste die «Supermacht» ausgerechnet im Iran eine grosse Zahl von Kampfdrohnen bestellen?

Die Wirtschaftssanktionen wirken, auch wenn das die russische Propaganda und ihre nützlichen Idioten im Westen anders darstellen. Russische Waffen haben gegen moderne westliche Systeme keine Chance, und wirtschaftlich steht Putins «Imperium» auf tönernen Füssen. Es ist Zeit, unsere Vorstellung von Moskaus Militärmacht gründlich zu revidieren.

