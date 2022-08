Rotterdam: Lastwagen kracht in Grillfest – mehrere Tote

Niederlande Lastzug kracht in Nachbarschaftsfest – mehrere Tote bei Rotterdam In den Niederlanden ist ein Lastzug in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. 27.08.2022, 20.54 Uhr

Der Unfall forderte mehrere Tote. Bild: Twitter Maurice Laparlière

Der LKW sei am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich geraten und in ein Grillfest gefahren, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Tote gegeben. Zum Moment des Unfalls hätten sich zahlreiche Menschen auf dem Fest aufgehalten. Der Unfallhergang werde untersucht.