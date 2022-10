Kamel geniesst Fast Food bei Drive-in in Las Vegas

Am 4. Oktober konnte die Kundschaft bei einem Drive-in des Fast-Food-Restaurants In-N-Out eine skurrile Szene beobachten. Ein Mann reihte sich mit einem Kamel an der Leine hinter den Autos in die Schlange. Das Tier namens Fergie liebe Pommes, erzählte der Besitzer den Schaulustigen vor Ort.

11.10.2022, 12.40 Uhr