Argovia Fäscht Das Publikum feiert und James Bay ist begeistert: «Einer der schönsten Festival-Abende, die ich je erlebt habe»

Kinder geniessen auf den Schultern ihrer Eltern die Live-Musik, Fans der ersten Stunde erinnern sich an die Anfänge des Argovia Fäschts und die Bands auf der Bühne können sich nicht sattsehen am Ausblick. Die AZ hat sich am Samstag auf dem Birrfeld unters Publikum gemischt.