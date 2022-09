Tausende Franzosen protestieren gegen hohe Preise und Rentenrefor

Kundgebung Tausende Franzosen protestieren gegen hohe Preise und Rentenreform Tausende Menschen haben in Frankreich am Donnerstag gegen steigende Preise und die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestiert. 29.09.2022, 22.08 Uhr

Die Gewerkschaften hatten zu landesweiten Streiks aufgerufen, der Fokus lag auf den öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulen. Über 200 Demonstrationszüge im ganzen Land waren geplant. Die Beteiligung an den Protesten und die Behinderungen hielten sich allerdings in Grenzen. 20 bis 30 Prozent des Schulpersonals schlossen sich nach Gewerkschaftsangaben den Streikaktionen an. Im regionalen Bahn- und Busverkehr gab es Ausfälle, die meisten Fernzüge fuhren wie geplant.

Traditionell gibt es in Frankreich im Herbst, wenn alle aus den Sommerferien zurück sind, regelmässig landesweite Proteste zu befürchteten sozialen Missständen. Zu einem breiten Protest auf der Strasse gegen den im Frühjahr wiedergewählten Macron und seine im Sommer neuformierte Regierung, den einige zunächst vorhergesagt hatten, kam es am Donnerstag nicht. Aufgrund milliardenschwerer Hilfen und eines Energiepreisdeckels ist die Inflation in Frankreich im Moment deutlich niedriger als in anderen europäischen Ländern.

In Paris demonstrierte hunderte Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Mohammed Badra / Keystone

Mehr Zündstoff birgt die Rentenreform, mit der der Rentenbeginn von 62 auf 64 oder 65 Jahre erhöht werden soll. Für viele Menschen in Frankreich ist das ein rotes Tuch. Premierministerin Élisabeth Borne erklärte am Donnerstag, dass über das Vorhaben in den kommenden drei Monaten zunächst erneut mit den Sozialpartnern und Parteien beraten werden soll. Bis zum Jahresende soll die Reform dann beschlossen werden, damit sie im kommenden Sommer in Kraft treten kann.

Die Gewerkschaften und die Opposition sind in ihrem Protest gegen die Regierung im Moment gespalten. Während die Gewerkschaften am Donnerstag demonstrierten, haben Linkspartei, Sozialisten und Grüne für den 16. Oktober zu einem «Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise» aufgerufen. (dpa)