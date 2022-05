Kuba: Mindestens 22 Tote nach Explosion bei Hotel in Havanna

Kuba Explosion bei Luxushotel in Havanna – mindestens 22 Todesopfer In der kubanischen Hauptstadt Kuba ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen. Diese soll sich bei einem Luxushotel ereignet haben. Mindestens 22 Menschen sind gestorben, über 60 sind im Spital. 07.05.2022, 09.28 Uhr

Nach der Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 22 gestiegen. Darunter waren eine Schwangere und ein Kind, wie das Präsidialamt des sozialistischen Karibikstaates am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. 64 Menschen seien zur Behandlung in Krankenhäuser gekommen, darunter 14 Minderjährige.