Blitzeinschlag führt zu schlimmstem Brand in Kuba

Am Freitagabend schlug in einem kubanischen Treibstofflager ein Blitz in einen Öltank ein. Dabei entstand ein Feuer, das schnell auf anliegende Öltanks übergriff und zu mehreren Explosionen führte. Feuerwehrkräfte kämpften tagelang mit den Flammen, bis sie den Brand am Dienstag unter Kontrolle brachten.

10.08.2022, 17.30 Uhr