Putin lässt ukrainische Kinder deportieren und «russifizieren»

Kriegsverbrechen «Sie sieht Goebbels Frau auch noch ähnlich»: Diese Russin organisiert die Deportation ukrainischer Kinder Französische Forscher schlagen Alarm: Tausende ukrainischer Kinder, darunter Kriegswaisen, werden seit Monaten nach Russland deportiert. Im Westen wenig beachtet, wird dieser Umstand vom Kreml im eigenen Land sogar propagandistisch ausgeschlachtet. Stefan Brändle, Paris 4 Kommentare 21.11.2022, 11.17 Uhr

Audienz im Kreml: Präsident Wladimir Putin empfängt seine «Kommissarin für Kinderrechte», Maria Lvova-Belova. Imago/Klimentyev

Was den Nazis recht war, ist nun auch Wladimir Putin billig. Der russische Präsident ermöglicht und begünstigt offen die Deportation ukrainischer Kinder bis nach Sibirien. Sie werden ihrer Heimat, teils auch ihren Familien entrissen und tragen schwere Traumata davon.

Laut den geltenden, von Moskau ratifizierten UNO-Konventionen beinhaltet dieses klare Kriegsverbrechen auch eine genozidäre Absicht. Vielsagend ist, dass der Kreml diesen völkerrechtswidrigen Kinderraub keineswegs verheimlicht. Putins «Kommissarin für Kinderrechte», Maria Lvova-Belova, erklärt am russischen Fernsehen, sie lasse gefährdete Kinder aus Städten wie Mariupol oder Kherson «evakuieren» und «retten».

Maria Lvova-Belova, die Goebbels Frau ähneln soll, in niedlicher Begleitung. Imago/Kryazhev

Ausdrücklich spricht die Mehrfachmutter von den Wohltaten der «Umerziehung». Einen 16-jährigen Jugendlichen aus Mariupol hat die Putin-Vertraute selber adoptiert. Vor einer TV-Kamera erzählte sie mit einem Teddybären im Arm, die Kinder aus der zerbombten Stadt hätten zuerst die ukrainische Nationalhymne gesungen, als man sie aus den Kellern geholt habe; mittlerweile habe sich ihre Haltung aber in «Liebe zu Russland» verwandelt.

Von ukrainischer Seite sind auf Twitter Kommentare zu lesen wie: «Sie sieht Goebbels Frau auch noch ähnlich.»

Aus der Ferienkolonie in den Horror

Zu den ersten, die diese Massenentführung publik machten und anprangerten, gehört eine Gruppe französischer Wissenschafter, Autoren und Ukrainologen. Sie veröffentlichten im August in der Pariser Zeitung «Le Monde» eine Zuschrift unter dem Titel: «Ukrainische Kinder zu deportieren und zu ‹russifizieren›, bedeutet, die Ukraine ihrer Zukunft zu berauben.»

«Wo ist Anastasia?», fragten Teilnehmer einer Kundgebung am 16. November auf dem Pariser Bastille-Platz. Brändle

Die Mitunterzeichnerin Sophie Rollet, Filmexpertin und Vorsteherin des Pariser Vereins «Für die Ukraine, für unsere und ihre Freiheit», schildert gegenüber CH Media, warum es sich um eine regelrechte Deportation handle. Sie betreffe ukrainische Kriegswaisen, aber längst nicht nur. Viele Kinder würden in den russischen «Filtrationszentren» von ihren Eltern getrennt; andere wiederum kehrten nicht mehr aus «Ferienkolonien» in den von Russland besetzten Gebieten zurück.

Laut Rollet werden sie zusammen mit anderen isolierten Minderjährigen nach Russland transportiert und dort bisweilen in die entlegensten Landesregionen wie Nowosibirsk, Murmansk oder die Grenze zu Nordkorea aufgeteilt. Wohin genau, erfahren die zurückgebliebenen Angehörigen nur, wenn es den Kindern gelingt, sie anzurufen.

Wie viele Kinder gekidnappt wurden, ist sehr schwer zu sagen. Das französische Kollektiv geht von 300'000 aus. Diese Zahl umfasst indessen auch die Kinder, die zusammen mit ihrer Familie nach Russland verfrachtet wurden und werden. Die Zahl der ohne Eltern entführten Kinder dürfte ein Bruchteil ausmachen – aber immer noch mehr als die 11'000 namentlich bekannten Kinder, die laut der ukrainischen Regierungswebseite «Children of war» allein deportiert worden sind.

Die Spannweite dieser Zahlen sagt viel aus über die Unmöglichkeit, das Ausmass dieses zynischen Kriegsverbrechens an Kindern zu erfassen. Putin schafft eiskalt die Rahmenbedingungen:

Russlands Taktik bei der «Russifizierung» von Kindern Zum einen gelten ukrainische Neugeborene, die in den russisch besetzten Gebieten nach dem 24. April auf die Welt gekommen sind, heute automatisch als Russen; weigern sich ihre Eltern, den russischen Pass anzunehmen, wird ihnen das Sorgerecht – das heisst das Kind – entzogen.

Seit dem Monat Mai können Russen auch ukrainische Kinder adoptieren, die laut Putins Dekret «als Waisen gelten». Ob die Eltern tot sind, muss also kaum belegt werden. Auch müssen die adoptierten Kinder nicht mehr Russen sein, wie es das russische Recht bisher verlangte.

Auf Kindergärten geschossen

Oleksandra Romantsowa vom Zentrum für zivile Freiheit – das im Oktober den Friedensnobelpreis erhalten hat – führte an der Pariser Pressekonferenz aus, wie russische Soldaten die Deportation ukrainischer Kinder fördern: «Sie schiessen zuerst auf Kindergärten, Schulen und Waisenhäuser; dann geben sie vor, dass sie die Kinder an einen vor den Schüssen sicheren Ort bringen. Der befindet sich oft mehr als tausend Kilometer entfernt im Osten oder Norden Russlands.»

«Rettet die ukrainischen Kinder», lautete der Slogan der Pariser Demo. Brändle

Der franko-amerikanische Schriftsteller Jonathan Littell wurde an derselben Pressekonferenz gefragt, ob das Verhalten des Putin-Clans nicht an die breitflächige Deportationspolitik der Stalin-Ära gemahne. Littells Antwort: «Mich erinnert das eher an das Vorgehen der Nazis gegenüber Polen.»

Damals seien 50'000 bis 200'000 polnischer und slawischer Kinder mit blonden Haaren und blauen Augen nach Deutschland entführt und dort assimiliert worden.

Nur das Motiv ist heute anders: Den Nazis ging es um die «Arisierung», Putin folgt dem Konzept der «Russifizierung», wie seine Adoptionsdekrete belegen. Dazu Sophie Rollet: «Mit seiner ‹Spezialoperation› will Putin die Ukraine letztlich ausmerzen. Er negiert ihre Vergangenheit, die kulturellen Traditionen und ihre staatliche Legitimität. Die ‹Russifizierung› ukrainischer Kinder ist Teil dieser Politik.»

