Ukraine: Weihnachten im Kriegsland - und wie Schweizer helfen

Hilfsbereite Schweizer Wie Herr Müllers Auto in die Ukraine kam: Der lange Weg eines Geschenks – und die Frage: Kann man im Krieg Weihnacht feiern? In der Adventszeit ist unser Reporter erneut Richtung Kriegsfront aufgebrochen. Nicht nur mit Laptop und Kamera, sondern auch mit Hilfsgütern aus der Schweiz. Er erlebt ein dunkles, kaltes Land, in dem es auch Licht und Wärme gibt. Kurt Pelda, Odessa Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stromausfälle am Laufmeter: Autos sind in der Ukraine abends oft die einzigen Lichtspender. Maxym Marusenko/ NurPhoto/AFP

«Ich bin 92 Jahre alt und beende per Ende Jahr das Autofahren», schreibt Herr Müller in einem E-Mail. Er besitze einen Volkswagen Passat, Jahrgang 1999 mit etwa 173’000 gefahrenen Kilometern. Weil das Auto sonst Ende Jahr auf dem Schrottplatz landen werde, wolle er fragen, ob er es nicht besser der Ukraine spenden könne. «Ist dies machbar und ist ein so altes Auto überhaupt gefragt?»

So beginnt die Geschichte vom blauen Passat, den Rudolf Müller aus Kloten ZH der Ukraine schenken möchte. Es wird quasi ein Weihnachtsgeschenk, auch wenn die orthodoxen Ukrainer das Christfest erst am 6. und 7. Januar feiern.

Weihnachten fällt dieses Jahr in eine Zeit, in der selbst die vom Krieg bisher weitgehend verschonten Menschen in den Grossstädten Kiew oder Odessa mit ständigen Stromausfällen zurechtkommen müssen. Es wird früh Nacht in der Ukraine, und die Strassenbeleuchtung bleibt abgeschaltet.

Verdunkelte Städte wie im Zweiten Weltkrieg

In der Dunkelheit und winterlichen Kälte erhellt keine Weihnachtsbeleuchtung die Gemüter. Höchstens wirft hie und da ein Fenster eines Hauses, das über einen Stromgenerator verfügt, etwas Licht auf die Strasse. Wer als Fussgänger sicher unterwegs sein möchte, geht mit Stirn- oder Taschenlampe aus dem Haus.

Derart verdunkelte Städte gab es in Westeuropa letztmals im Zweiten Weltkrieg. Damals war es die Angst vor Fliegerbomben, doch in der Ukraine ist die Dunkelheit eine Folge der russischen Angriffe auf Elektrizitätswerke im ganzen Land.

Mit auf die lange Fahrt nach Odessa kommt ein Automechaniker, der den Service an Herrn Müllers VW erledigt und die Winterreifen montiert. Den Kofferraum des Autos füllen wir mit gespendeten Winterstiefeln, Schlafsäcken und drei mobilen Stromspeichern, die eine Zürcher Firma ihrem ukrainischen IT-Fachmann schenken möchte.

Mit Spendengeldern haben wir ausserdem ein zweites Auto gekauft, einen alten Dodge-Geländewagen, der sich wegen seiner Grösse gut auch als improvisierter Verwundetentransporter eignet. Im Gegensatz zum Passat hat der Amerikaner eine Menge Rost angesetzt, und der Mechaniker verbringt viel Zeit damit, das Auto für die Ukraine fit zu machen. Im geräumigen Kofferraum findet sich am Schluss auch Platz für einen Benzingenerator, den eine Ärztin aus Bülach zur Verfügung stellt, und ausserdem drei gespendete Starlink-Satellitenschüsseln für den Zugang zum Internet.

Moldawien verweigert uns die Einreise

Mitten im Schneetreiben verlassen wir Zürich auf der Autobahn Richtung Osten. Erst an der ungarisch-rumänischen Grenze verlassen wir auch den Schengenraum. Wir fahren nun mehrheitlich auf Landstrassen. Am Abend sind die Ortschaften mit chinesischen Lichterketten hell erleuchtet, in allen Farben. Auf den zentralen Plätzen strahlen Weihnachtsbäume. Hier gibt es genügend Strom, und niemand hat ein schlechtes Gewissen, der Dunkelheit mit Lichtschmuck zu Leibe zu rücken.

Die einfachste Route von Rumänien nach Odessa führt durch den Kleinstaat Moldawien. Obwohl die Transitstrecke nur etwa 200 Kilometer lang ist, verweigert uns der moldawische Zoll die Einreise mit Autos, die für die Ukraine bestimmt sind.

Das ist neu, denn noch im September konnten wir mit einem anderen gespendeten Geländewagen problemlos passieren. Uns bleibt nur ein langer Umweg, indem wir Moldawien umfahren und mit einer Fähre über die Donau ans andere Ufer übersetzen.

Hinter der Zollstation auf der ukrainischen Seite warten schon Freunde, unter anderem Witali, ein Offizier der Territorialverteidigung, der eigens von Kiew angereist ist, um Herrn Müllers Passat in Empfang zu nehmen. Was mich besonders freut: Witali und sein Schützling Danil, ein junger Student, sind in einem gespendeten Pick-up hierhergefahren, den ich im Juni nach Kiew gebracht habe.

Die Tatsache, dass die beiden die lange Fahrt von der Hauptstadt bis an die Donau auf sich genommen haben, zeigt eindrücklich, wie dringend die Streitkräfte auch zivile Fahrzeugen brauchen. Der Krieg frisst nicht nur die Menschen, sondern auch Unmengen von Material.

Kurz vor Mitternacht ist die Zollkontrolle zu Ende, und wir können das letzte Wegstück unter die Räder nehmen. Der Kontrast zu den weihnachtlich strahlenden Dörfern Rumäniens könnte nicht grösser sein: In der Ukraine herrscht pechschwarze Nacht. Erst in der Umgebung von Odessa sind vereinzelt Lichter zu sehen. Todmüde kommen wir kurz vor der Morgendämmerung an. Während wir uns von den Strapazen erholen, nehmen Witali und der Student den blauen Passat noch am selben Tag mit nach Kiew.

Weihnachtsgeschenke? Man hat andere Sorgen

Das zweite Spendenauto lässt eine ukrainische Bekannte mit rund 700 Kilogramm Esswaren beladen: viel Zucker und Salz, aber auch Dosenbohnen und Fertigsuppen. Zusammen mit der Ukrainerin fährt der Zürcher Automechaniker die Ladung in die Hafenstadt Cherson, aus der sich die Russen im November zurückgezogen haben. Die Nahrungsmittel werden bei einem Depot abgeladen. Dort übernehmen Einheimische die Verteilung an notleidende Zivilisten.

Weder in Odessa noch in anderen Städten ist die Stimmung weihnachtlich. Manche Läden und Kaufhäuser, die über Generatoren verfügen, sind zwar geschmückt, doch viele Menschen haben andere Probleme als die Suche nach Geschenken.

Wir fahren nun in den Osten des Landes, an eine der besonders aktiven Fronten. In einem Dorf westlich der russisch besetzten Stadt Kreminna treffen wir einen 53-jährigen ehemaligen Eisenbahnangestellten, dem ein paar Vorderzähne fehlen. Sergej ist ganz zufrieden, denn das Dorf wurde heute nicht beschossen, und ausserdem gab es eine Verteilung von humanitärer Hilfe.

Essen hat der Mann also genug, ausserdem besitzt er noch ein paar Schweine und Kühe. Ob er Weihnachten feiern werde? «Auf jeden Fall», antwortet er, «zusammen mit meiner Frau.» Die beiden haben ein Metallgerüst in der Form eines Baumes, das sie mit Zweigen schmücken werden.

Raissa, eine ehemalige Bibliothekarin, ist nicht zum Feiern zu Mute. Hier im Gespräch mit Reporter Kurt Pelda (links). Raimond Lüppken

Ganz anders sieht das eine alte Frau, die uns langsam und gebückt entgegenkommt. Wir treffen sie direkt bei einer Abzweigung der Strasse, wo ein russischer Konvoi im Oktober von ukrainischem Artilleriefeuer vernichtet wurde. Neben den zerstörten Fahrzeugen liegen immer noch Uniformen und Stiefel der Soldaten. Für sie gebe es kein Fest, meint die 73-jährige Raissa, eine ehemalige Bibliothekarin. Sie lebe ganz allein.

Einer ihrer Bekannten, ein Mann aus dem Dorf, sei in seinem Garten von einer Granate getötet worden, und auch in der Nähe ihres Hauses gebe es immer wieder Einschläge. Dann sagt sie: «Ich wünsche mir aber Batterien, damit ich wieder Radio hören kann.» Leider haben wir nichts Passendes dabei, dafür aber Schokolade und Instantkaffee. Raissa bedankt sich überschwänglich, bevor sie sich an den zerschossenen russischen Fahrzeugen vorbei zu ihrem Haus hinauf müht.

Ein anderes Dorf in der Nähe ist voller Schützenpanzer und Militärlastwagen. Zivilisten hat es dagegen kaum noch. Wir unterhalten uns mit einem Soldaten. Um ihn herum schwänzelt ein grosser Hund, der vom Artilleriefeuer traumatisiert ist und bei jedem Einschlag in der Ferne zu bellen beginnt.

Der traumatisierte Hund beginnt bei jedem Einschlag zu bellen. Raimond Lüppken

Wie möchte der Soldat Weihnachten verbringen? «Mein innigster Wunsch ist es, meine Familie zu sehen», sagt er, «meine Mutter, meine Frau und ihre sechs Kinder.» Man habe ihm versprochen, dass er über Weihnachten für zehn Tage nach Hause fahren dürfe. «Wenn dieser Wunsch erfüllt wird, ist für mich alles gut.»

Der VW Passat ist auf dem Kiewer Maidanplatz angekommen. zvg

Witali und der Student sind inzwischen mit dem blauen Passat in Kiew angekommen. Sie schicken uns ein Foto, aufgenommen auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan. Darauf ist ein Auto zu sehen. Es ist der Passat von Herrn Müller.

So können Sie spenden Für die Hilfsaktionen unseres Reporters gibt es ein Spendenkonto: CH48 0900 0000 1590 9412 3, lautend auf Kurt Pelda, 8050 Zürich. Seine E-Mail-Adresse: kurt.pelda@chmedia.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen