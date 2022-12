Ukraine-Krieg: Erste Auslandsreise Selenskis führt in die USA

Am Mittwoch steht ein Überraschungsbesuch von Wolodimir Selenski in Washington an. Der ukrainische Präsident will im Weissen Haus den Amtskollegen treffen, und eine Rede im Kongress halten. Die Kurz-Visite untermauert, wie dankbar Kiew für die Hilfe aus Amerika ist.

Renzo Ruf, Washington 21.12.2022, 05.05 Uhr