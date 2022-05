WEF-Kommentar: Die wichtigste Aussage in Davos 2022

Krieg in der Ukraine Das ist die Aussage der Woche – und darum betrifft ihr Inhalt uns alle Die Welt ist seit Putins Invasion in die Ukraine eine andere. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat diese Woche am WEF in wenigen Worten gesagt, inwiefern sich für uns alle etwas ändert. Dass man in Davos vor allem den Staaten- und nicht den Firmenlenkern zuhörte, ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Patrik Müller 5 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das WEF-Publikum in Davos aufgerüttelt. Olivier Matthys / AP

«Freiheit ist wichtiger als Freihandel.» Das ist der Schlüsselsatz des diesjährigen Weltwirtschaftsforums. Ausgesprochen hat ihn Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Kampf für die Ukraine sei ein Kampf für die Freiheit, sagte er. Die demokratischen Länder müssten bereit sein, einen wirtschaftlichen Preis dafür zu bezahlen. Es gehe jetzt um Grösseres als bloss um kurzfristigen Wohlstand.

Es kristallisiert sich deutlich heraus: Das Primat liegt wieder bei der Politik, nicht mehr bei der Wirtschaft, wie seit dem Fall der Berliner Mauer. Davos widerspiegelt stets die grossen Linien globaler Entwicklungen. In den vergangenen 30 Jahren gaben hier CEOs grosser Konzerne und Tech-Gurus aus dem Silicon Valley den Ton an. Sie waren die Masters of the Universe. Wir erlebten die Phase der Globalisierung, der Liberalisierung, der Digitalisierung, des Überwindens von Grenzen in jeder Hinsicht.

Ende einer goldenen Ära

Im Rückblick und unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges war es, bei allen Problemen, eine goldene Ära. Jetzt aber hört man nicht mehr den Konzern-, sondern den Staatenlenkern zu – und den Generälen. Sie und nicht mehr der Markt diktieren die Prioritäten. Oberste Priorität ist für alle der Krieg bzw. der Weg zum Frieden. Bis dahin muss alles andere hintanstehen. Selbst der Klimaschutz.

Auch wenn ein Friede erreicht ist, wann immer das sein wird, dürfte das Primat nicht so schnell zur Wirtschaft zurückkehren. Der 91-jährige George Soros, Investor und Philosoph, prognostizierte ebenso wie der 99-jährige Henry Kissinger, einst US-Aussenminister, dass der Angriffskrieg Putins zu «irreversiblen» Verschiebungen führe.

Die beiden Doyens haben sehr unterschiedliche Sichten auf den Krieg. Soros vertritt eine kompromisslose Linie gegen Russland. Kissinger meint, ohne Gebietsabtretungen an Russland werde es keinen Frieden geben. Aber Soros wie Kissinger sind sich einig darin, dass ein neues Zeitalter der Geopolitik begonnen hat. Russland, sagte Soros, sei noch das kleinere Thema. Ungleich stärker werde die China-Frage die Welt prägen. Denn Präsident Xi Jinping strebe nach dem Vorbild Putins nach lebenslanger Herrschaft.

Das vielzitierte Wort «Zeitenwende», es scheint nicht zu hoch gegriffen.

