Kranke Queen Gute Wünsche von allen Seiten: Grossbritannien gibt die Hoffnung nicht auf Ganz Grossbritannien richtet am Donnerstag besorgte Blicke nach Schloss Balmoral in Schottland. Der königliche Hofe hält sich mit offiziellen Informationen zurück. Sebastian Borger 08.09.2022, 16.41 Uhr

Das letzte aktuelle Bild der Queen stammt vom Empfang der neuen Premierministerin Liz Truss am Dienstag auf Schloss Balmoral. Andrew Milligan / Pool / EPA

Grosse Sorge um Queen Elizabeth II.: Mit einer gänzlich ungewöhnlichen Verlautbarung hat der Buckingham-Palast die Briten am Donnerstag Mittag auf den offenbar bevorstehenden Tod der Monarchin vorbereitet. Thronfolger Prinz Charles eilte ans Krankenbett, auch die drei anderen Kinder der 96-Jährigen sowie ihre Enkel William und Harry versammelten sich auf Schloss Balmoral.

In London unterbrach der Speaker Lindsay Hoyle die laufende Sitzung des Unterhauses, das wichtigste BBC-Programm BBC One wurde zugunsten aktueller Nachrichten ausgesetzt. Nach «weiteren Untersuchungen machen sich die Leibärzte der Queen Sorgen um die Gesundheit Ihrer Majestät», hiess es in der kurzen Mitteilung. Sie hätten «weitere medizinische Betreuung empfohlen».

Die Anzeichen häuften sich in den vergangenen Monaten

Die erst am Dienstag ernannte Premierministerin Liz Truss sowie Labour-Oppositionsführer Keir Starmer äusserten sich «zutiefst besorgt», drückten aber auch gute Wünsche für die Genesung der 96-Jährigen aus. Deren lange Jahrzehnte robuste Gesundheit hat seit längerer Zeit gelitten, in den vergangenen Monaten häuften sich die alarmierenden Anzeichen.

Sicherlich nur ungern sagte die tiefreligiöse Königin im Frühjahr ihre Teilnahme am traditionellen Gottesdienst am Gründonnerstag ebenso ab wie die zentrale Dankmesse in der Londoner Paulskathedrale zur Feier ihres Platinjubiläums im Juni. Auch das berühmte Pferderennen von Epsom zu versäumen dürfte der langjährigen und erfolgreichen Züchterin nicht gefallen haben.

Das Gehen fiel der Königin zuletzt schwer, ihren ohnehin ungeliebten Londoner Palast scheute sie zunehmend, hielt sich viel eher auf Schloss Windsor oder ihren Landsitzen von Balmoral und Sandringham auf. Hingegen machte das Staatsoberhaupt in Zoom-Auftritten immer wieder einen munteren Eindruck, schien auch nicht die gründliche Aktenarbeit vernachlässigen zu wollen, die sie durch ihre 70-jährige Regentschaft mit eiserner Disziplin beibehalten hat.

Die PR-Abteilung des Buckingham-Palastes hat sich schon seit längerem auf die gesundheitlichen Einschränkungen der Hochbetagten eingestellt.

Zuletzt wurden Termine nur noch mit Vorbehalt vorab bekannt gegeben, weil allzu häufig Gehbeschwerden die Königin behinderten. Was es mit diesen «mobility problems» auf sich hat, wurde nie genau gesagt, wie ja die Royals schon immer extrem auf die gesundheitliche Privatsphäre pochen.

Vor ihrer Abreise von Schloss Windsor auf den geliebten Sommersitz Balmoral weihte Elizabeth II. Mitte Juli im nahen Maidenhead ein neues Hospiz ein – womöglich ein subtiler Hinweis darauf, dass der alten Dame auch die eigene Sterblichkeit vor Augen stand.

Vergangene Woche teilte der Palast mit, der bevorstehende Übergang vom alten Premierminister Boris Johnson zur neuen Amtsinhaberin Liz Truss werde aus gesundheitlichen Gründen auf Schloss Balmoral stattfinden.

Dies war ein absolutes Novum in der 70-Jährigen Amtszeit der Königin: Seit 1955 – ihr erster Premierminister Winston Churchill war bereits im Amt – hat sie elf Männern und drei Frauen stets im Buckingham-Palast den Regierungsauftrag erteilt und damit ihre wichtigste konstitutionelle Aufgabe erfüllt.

«London Bridge is down» lautet das Codewort

Prinz Charles, 73, und seine Gattin Camilla mussten nur wenige Kilometer vom eigenen schottischen Landsitz nach Balmoral fahren. Hingegen war die Nummer Zwei der Thronfolge, der 40-Jährige Prinz William, am Morgen noch dabei, als seine drei Kinder nahe Windsor das neue Schuljahr begannen.

Dass nicht nur die beiden verfassungsrechtlich entscheidenden Nummern Eins und Zwei der Thronfolge am Krankenbett versammeln, stellt einen weiteren Hinweis darauf dar, wie ernst die Beteiligten die gesundheitliche Krise nehmen.

Spitzenbeamte und politische Verantwortungsträgerinnen, aber auch die Medien proben seit vielen Jahren die «Operation London Bridge», also ihre Reaktion auf den Tod der Monarchin und den Übergang zu König Charles. «London Bridge is down» – mit diesem Satz soll die Nachricht in britischen Regierungskreisen verbreitet sowie den 14 Staaten rund um den Globus mitgeteilt werden, deren Staatsoberhaupt die Queen bis heute ist.