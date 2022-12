Korruptionsvorwürfe: Vize-Chefin des EU-Parlaments festgenommen

KORRUPTION Hat Katar EU-Abgeordnete bestochen? Vize-Präsidentin des EU-Parlaments festgenommen Bei Razzien im Umfeld des EU-Parlament stellt die belgische Staatsanwaltschaft mehrere hunderttausend Euro in Bar sicher. Es steht der Verdacht im Raum, dass Katar EU-Abgeordnete geschmiert hat. Betroffen sind Parlamentarier und Personen im Umfeld europäischen Sozialdemokraten. Remo Hess, Brüssel 10.12.2022, 11.12 Uhr

Hat sie sich bestechen lassen? Die griechische Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili. EP

Paukenschlag in Brüssel: Ausgerechnet das EU-Parlament, das sich Null-Toleranz in Sachen Korruption auf die Fahnen geschrieben hat und an vorderster Front gegen die Vetternwirtschaft in Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orban kämpft, wird von einem mutmasslichen Bestechungsskandal erschüttert. Die belgische Staatsanwaltschaft führte am Freitag 16 Razzien durch, bei denen insgesamt 600’000 Euro, Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt wurden. Es kam zu mindestens vier Festnahmen. Im Fokus stehen mehrere Personen, die prominenteste ist die griechische Sozialistin Eva Kaili, eine der vierzehn Vize-Präsidenten der EU-Volksvertretung.

Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandenmässiger Korruption und Geldwäsche. Der Verdacht lautet, dass sich EU-Parlamentarier, ihre Mitarbeiter oder ehemalige EU-Abgeordnete von einem Golfstaat durch Geldzahlungen und grosszügige Sachgeschenke bestechen liessen. Man habe seit mehreren Monaten Grund zur Annahme, dass ein nicht näher genannter Staat im arabischen Golf versuche, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Laut belgischen Medien soll es sich beim betreffenden Land um Katar handeln, in dem gegenwärtig die Fussball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Eva Kaili: Katar hat bei Arbeitnehmerrechten «Vorreiterrolle»

Tatsächlich war Kaili, die ehemalige Nachrichtensprecherin des griechischen Fernsehens, in der Vergangenheit mit explizit Katar-freundlichen Redebeiträgen aufgefallen. Im November sagte sie im EU-Parlament, Die Fussball-WM in Katar sei «heute der Beweis dafür, dass die Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann». Katar, welches wegen der vielen Todesfälle beim Bau der WM-Stadien in der Kritik steht, würde bei den Rechten von Arbeitern «eine Vorreiterrolle» einnehmen. Im Oktober und im November war Kaili in Katar zu Besuch und traf verschiedene Würdenträger. Kaili ist seit Januar Vize-Präsidentin des EU-Parlaments. Gewählt wurde sie 2014. Vorher war die Journalistin Mitglied des griechischen Parlaments.

Weitere Verdächtige sollen laut Medienberichten eine Assistentin der belgischen EU-Abgeordneten Marie Arena sein, ein Parlaments-Assistent der Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten, der zugleich Kailis Lebenspartner ist, der ehemalige sozialdemokratische EU-Abgeordnete Pier-Antonio Panzeri sowie der Generalsekretär des europäischen Gewerkschaftsbund Luca Visentini.

Die Europäischen Sozialdemokraten reagierten umgehend und setzten die Mitgliedschaft von Parlamentsvizepräsidentin Kaili aus. Man sei «entsetzt» über die Anschuldigen von Korruption in den EU-Institutionen und man werd vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten. Auch die griechischen Sozialisten Pasok suspendierten die Parteiangehörigkeit der 44-jährigen noch am Freitagabend.

Der grüne EU-Abgeordnete und Korruptionsbekämpfer Daniel Freund zeigte sich geschockt. «Verrückt! Diese Anschuldigen müssen vollständig untersucht werden. Falls sie sich bestätigen, müssen Konsequenzen folgen», schriebt Freund auf Twitter.