Mexiko: Fall der vermissten Studenten nicht abgeschlossen

Obwohl die 43 vermissten Studenten in Mexiko nach acht Jahren für tot erklärt wurden, soll der Fall nicht zu den Akten gelegt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft werde weiter daran arbeiten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Staatschef Andrés Manuel López Obrador am Freitag in der nördlichen Stadt Tijuana bei seiner täglichen Pressekonferenz.

20.08.2022, 07.16 Uhr