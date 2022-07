Amoklauf in Kopenhagen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kopenhagen «Ethnischer Däne» und ein «zum Bersten volles Einkaufszentrum»: Was man über den Amoklauf weiss – und was nicht Am Sonntagabend richtet ein 22-Jähriger im grössten Shoppingcenter Skandinaviens ein Blutbad an. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Tat in Dänemark. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 04.07.2022, 12.30 Uhr

Zum Zeitpunkt der Tat war das Einkaufszentrum Field's in Dänemarks Hauptstadt sehr gut Besucht. Bild: AP

Was ist genau passiert?

Es ist früher Sonntagabend. Das Field’s, das grösste Einkaufszentrum Skandinaviens am südlichen Stadtrand Kopenhagens, ist zum Bersten voll. Plötzlich beginnt ein Mann mit einem Gewehr um sich zu schiessen. Die Besucher brechen in Panik aus, eilen zu Notausgängen, in Geschäfte hinein, verstecken sich auf Toiletten.

Der Schütze tötet drei Personen, zwei 17-Jährige sowie ein 47-jähriger in Dänemark lebender Russe. Vier Personen werden von den Kugeln verletzt, darunter zwei aus Schweden, 50 und 16 Jahre alt; drei weitere werden gestreift. 20 Personen verletzen sich im Gedränge oder als sie die Rolltreppen herunterstürzen. Die Polizei kann den Täter 13 Minuten nach dem ersten Notruf festnehmen, als dieser zu Fuss das Gebiet des Einkaufszentrums verlässt – immer noch bewaffnet.

Was weiss man über den Täter?

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, der keine Hilfe von anderen hatte. Der Schütze, ein ethnischer Däne, 22 Jahre alt, ist geständig, doch über das Motiv rätselt die Polizei noch. Einen Waffenschein besass der Mann nicht. Er ist nicht vorbestraft, war früher in psychiatrischer Behandlung. Laut dänischen Medien lud er auf Youtube vor dem Amoklauf verschiedene Videos mit Hinweisen zu Gewalt, Selbstmord, Schulschiessereien, aber auch antidepressiven Medikamenten hoch.

Die Polizei hat erklärt, sie habe keine Hinweise auf eine Terrorhandlung und man sei der Ansicht, die Opfer seien zufällig ausgewählt worden – eine Theorie, die ein ehemaliger Kriminalkommissar anzweifelte: Der Täter habe scheinbar mit gezielten Schüssen getötet, nicht einfach in die Menge geballert.

Warum ist Kopenhagen besonders betroffen?

Die Hauptstadt hatte mit dem nach Dänemark verlegten Start der Tour de France gerade ein spektakuläres, freudiges Grossereignis hinter sich. Regierungschefin Mette Fredriksen sagte:

«Wir wurden brutal aus dem strahlenden Sommer gerissen.»

Auch wenn die Polizei jetzt nicht von Terror ausgeht, denken viele in Kopenhagen an 2015 zurück, als die Stadt von einem Terroranschlag erschüttert wurde. Ein islamistisch motivierter Täter griff damals eine Lesung mit einem Zeichner von Mohammed-Karikaturen sowie die Synagoge an. Zwei Personen starben, die Gesellschaft war über den islamistischen Terror schockiert. Schon damals bestand eine solidarische Verbindung zu Frankreich, das kurz davor die Attacke auf die Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» erlebt hatte.

Für viele Leute wurden am Sonntag auch sofort Erinnerungen an den Terrorangriff in Oslo am Wochenende zuvor wach. Dort feuerte ein Attentäter kurz vor der Pride-Parade auf mehrere voll besetzte Bars; zwei Personen starben, über 20 wurden verletzt.

Warum ist der Tatort kritisch?

Mit seiner grossen Auswahl an Geschäften, Restaurants und Unterhaltungsangeboten ist das Field’s ein beliebter Treffpunkt für Familien. Zahlreiche Besucher flohen denn auch mit mehreren Kindern unter den Armen aus dem Gebäudekomplex. Da es in der Nähe des Flughafens und der Verbindung nach Schweden liegt, hat das Einkaufszentrum auch viele internationale Besucher.

Am Sonntag war die Lage zudem besonders kritisch, weil in unmittelbarer Nähe in der Royal Arena ein Konzert des britischen Popstars Harry Styles stattfand. Viele Besucher trafen sich davor im Field’s zum Essen. Nach dem Amoklauf war die Polizei zunächst unsicher, ob sie das Konzert wegen der unübersichtlichen Lage absagen oder die Tausenden von Besuchern lieber in der Halle behalten sollte. Nach stundenlangem Warten wurde das Konzert abgesagt und die Leute in einem sicheren Korridor zur Metrostation geleitet.

